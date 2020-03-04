Uğur Tütüneker: Süper Lig'e ilk ikiden çıkmayı kovalıyoruz

Adana Demirspor, ligin 26. haftasında cumartesi günü saat 16.30'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Uğur Tütüneker, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirirken yarıştan kopmadıklarını vurguladı. Tütüneker, Hatayspor maçını kastederek, "Önemli bir avantajı kaybettik ama saha oynamamıza müsaade etmedi. Saha bizi durdurdu. Hatay'ı da durdurmuş olabilir. Çok güzel bir maç olabilirdi ama çocukların çok istekli olmasını gördük. 7 günde üçüncü maçı oynadık. Takımın isteğinden memnunuz. Biz devam ediyoruz. Kesinlikle devam edeceğiz. İlk 2’den çıkmayı kovalıyoruz. Potanın içerisindeyiz. İddiamız devam ediyor" diye konuştu.

"HER MAÇA KAZANMAK PAROLASIYLA ÇIKIYORUZ"

Fatih Karagümrük maçına odaklandıklarını kaydeden Tütüneker, “Oradan iyi bir skorla dönersek iyi olur. Her maçın bu ligde zor olduğunu biliyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Tekrardan 7 günde 3 maç oynayacağız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bazı maçlara çok ciddi diyoruz kolay oluyor. Her maça galibiyet için çıkıyoruz. İkinci yarı puanımız da kötü değil. Bizim daha 9 maçımız var. Her maça kazanma parolasıyla çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.