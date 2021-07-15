Uğur Uzunel'den Merve Dizdar açıklaması! "Hadsizlik etmek istemem"

Masumlar Apartmanı dizisinin Esat’ı Uğur Uzunel, Türkiye Lider Marka Ödül Töreni’nde "En iyi çıkış yapan erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Uğur Uzunel diziden arkadaşı Merve Dizdar’ın eşi Gürhan Altındaşar ile 3 yıllık evliliğini sonlandırmasına sebep olarak gösterilmesine yanıt verdi.

Uğur Uzunel konuyla ilgili “Yok öyle bir şey, Merve sevdiğim arkadaşım. Bu konu kapansa iyi olur, biraz garip oluyor. Biz iyi anlaşıyoruz. Böyle konuşmak bile ayıp bence. Merve’nin durumu ne bilmiyorum. Bu konuları konuşmaya değmez. Benimle ilgili bir konu değil hadsizlik etmek istemem” dedi.

