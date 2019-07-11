Uğur Yücel Azınlıkta Kaldık ile sahnelere dönüyor

Uğur Yücel'in bazı düzenlemelerle günümüze uyarladığı 'Azınlıkta Kaldık' Kerki-Solfej'in Açıkhava programı kapsamında 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da seyirci karşısına çıkacak.

Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlığıyla Türk sinemasında iz bırakan isimlerden biri olan Uğur Yücel 1993 yılında kendi yazıp yönettiği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sahnelendiği yıllarda izleyen herkesin beğenisini kazanan ve yıllar sonra bile hala hatırlanan 'Azınlıkta Kaldık' ta Kuzguncuk hikayelerine yer veren Uğur Yücel, 'Havlucu Mehmet', 'Köşk Emin' gibi unutulmaz karakterlerini seyircisiyle buluşturacak.

TV çalışmalarına ara verecek oyuncu, önümüzdeki yıllarda sahnelerde olacak. Usta oyuncu Ekim ayında "Neyzen Tevfik" ve yeni yılda da " Zorba" oyunuyla sahnelere çıkacak.

'Azınlıkta Kaldık' oyunu, Ağustos ayında sırasıyla Ayvalık, Kuşadası, Datça ve Bodrum'da seyircisiyle bir araya gelecek.



