Mynet Trend

Uğur Yücel Azınlıkta Kaldık ile sahnelere dönüyor

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 11.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Uğur Yücel'in sahnelediği yıllarda büyük ilgi gören stand up gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' 20 yıl aradan sonra geri dönüyor.

Uğur Yücel Azınlıkta Kaldık ile sahnelere dönüyor

Uğur Yücel'in bazı düzenlemelerle günümüze uyarladığı 'Azınlıkta Kaldık' Kerki-Solfej'in Açıkhava programı kapsamında 15 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro'da seyirci karşısına çıkacak.

Oyunculuk, yönetmenlik ve yazarlığıyla Türk sinemasında iz bırakan isimlerden biri olan Uğur Yücel 1993 yılında kendi yazıp yönettiği tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık' ile yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sahnelendiği yıllarda izleyen herkesin beğenisini kazanan ve yıllar sonra bile hala hatırlanan 'Azınlıkta Kaldık' ta Kuzguncuk hikayelerine yer veren Uğur Yücel, 'Havlucu Mehmet', 'Köşk Emin' gibi unutulmaz karakterlerini seyircisiyle buluşturacak.

1562786458_UGUR_YUCEL_BOS__

TV çalışmalarına ara verecek oyuncu, önümüzdeki yıllarda sahnelerde olacak. Usta oyuncu Ekim ayında "Neyzen Tevfik" ve yeni yılda da " Zorba" oyunuyla sahnelere çıkacak.

'Azınlıkta Kaldık' oyunu, Ağustos ayında sırasıyla Ayvalık, Kuşadası, Datça ve Bodrum'da seyircisiyle bir araya gelecek.


Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Fiziğini erkeksi bulan takipçisine yanıt verdiFiziğini erkeksi bulan takipçisine yanıt verdi
Bergüzar Korel'den tatil pozu! Bergüzar Korel'den tatil pozu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uğur yücel azınlıkta kaldık

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Sakarya'da büyük panik! Girişler yasaklandı

Sakarya'da büyük panik! Girişler yasaklandı

Ünlü türkücüye MS teşhisi konuldu! 'Çocuğumla oynayamıyorum'

Ünlü türkücüye MS teşhisi konuldu! 'Çocuğumla oynayamıyorum'

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yemekteyiz'den Seda Sayan'lı ilk görüntüler!

Yemekteyiz'den Seda Sayan'lı ilk görüntüler!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'nın kitabı Sadece Şeyma'daki hatayla ilgili yayınevinden açıklama

Şeyma Subaşı'nın kitabındaki tepki çeken hata için açıklama!

Çağla Şıkel kendisini erkeksi bulan takipçine yanıt verdi

Fiziğini erkeksi bulan takipçisine yanıt verdi

Bergüzar Korel'den tatil pozu!

Bergüzar Korel'den tatil pozu!

Türkücü Murat Kurşun'a MS teşhisi konuldu

Ünlü türkücüye MS teşhisi konuldu! 'Çocuğumla oynayamıyorum'

Selami Şahin'in kızı Meryem İrem Şahin sevgilisiyle Zambiya’ya gitti!

Ünlü sanatçının kızı sevgilisiyle Zambiya’ya gitti!

Ebru Şallı'nın bikinili paylaşımına yorum yağdı

Ne gerek vardı? 'Bacak uzatma fazla kaçmış'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.