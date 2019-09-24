Uğur Yücel, ‘Azınlıkta Kaldık’ ile turnede

Sahnelendiği yıllarda büyük beğeni toplayan Uğur Yücel'in tek kişilik gösterisi 'Azınlıkta Kaldık', yeniden güldürmeye geliyor. Uğur Yücel, büyük ilgi gören ve seyircinin heyecanla beklediği gösterisinin Türkiye turnesine 27 Eylül'de Hatay'dan başlayacak.

Daha sonra sırasıyla, Adana, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Bursa ve Ankara'da izleyicisi ile buluşacak olan Yücel, turnenin son gösterisini ise 18 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirecek.

