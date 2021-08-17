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Uğurcan Çakır'a İspanya'dan teklif

17.08.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'a Lille'in ardından bu kez de İspanyollar peşine düştü. Çakır için Trabzonspor'a ilk teklif yapıldı.

Uğurcan Çakır'a İspanya'dan teklif

Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır
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