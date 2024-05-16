Uğurcan Çakır cephesinden Galatasaray açıklaması geldi! Aylardır sezon sonunda imza atacağı konuşuluyordu...

A Milli takım ve Tranzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için transfer açıklaması geldi.

"GALATASARAY ÜST DÜZEYDE BİR KULÜP AMA..."

Radyospor'a konuşan D'Avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

"UĞURCAN'IN AVRUPA'DA OYNAMA DÜŞÜNCESİ VAR"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Uğurcan'ın Avrupa'da oynama düşüncesi var. Kendisine Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif gelirse yardımcı olacağımızın sözünü vermiştim. Şu an için resmi teklif olmasa da bazı kulüplerin bizle bağlantıya geçtiği doğrudur. Resmi bir şey geldikten sonra bunu konuşmak daha doğru olur" açıklamasını yapmıştı.





