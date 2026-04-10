Uğurcan Çakır'dan Trabzon taraftarına olay yanıt: Hoşuma gidiyor

Sezon başında 36 milyon Euro gibi Türk futbol tarihine geçen tarihi bir rekor bedelle Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, Sarı-Kırmızılı formayla eski takımına karşı ilk kez sahaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta Papara Park'ta oynanan ve Bordo-Mavili ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eren dev karşılaşmaya, sahadaki futboldan çok Uğurcan Çakır'a gösterilen tepkiler damga vurdu.

TARAFTARDAN ISLIK VE PANKARTLI TEPKİ

Yıllarca kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'dan ayrılarak Galatasaray'a imza atan tecrübeli eldiven, eski yuvasında oldukça gergin bir atmosferle karşılaştı. Karşılaşma öncesinde özel olarak hazırlanan pankartlarla eski kaptanlarına olan sitemlerini dile getiren Bordo-Mavili taraftarlar, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar top Uğurcan'ın ayağına her geldiğinde yoğun bir şekilde ıslıkladı.

UĞURCAN'IN OLAY YARATAN İTİRAF: "HOŞUMA GİDİYOR"

Maçın ardından yaşanan bir diyalog ise Trabzonspor'un eski futbolcularından Serdar Bali'nin YouTube programında ortaya çıktı. Bali, Trabzonspor'un efsane isimlerinden Ali Kemal Denizci ile Uğurcan Çakır arasında maç sonu geçen o özel konuşmayı kamuoyuyla paylaştı.

Ali Kemal Denizci'nin sarılarak teselli ettiği ve "Oğlum moralini bozma, futbolda böyle şeyler olur" dediği Uğurcan Çakır, efsane isme şu çarpıcı yanıtı verdi:

"Ali Kemal ağabey, inan üzülmüyorum. Hoşuma da gidiyor. Çünkü beni çok sevdikleri için bu tepkiyi veriyorlar. Bu tepkiyi görünce beni ne kadar sevdiklerini gördüm. Ben Trabzonsporluyum ağabey kim ne derse desin."

4 KUPA, 335 MAÇ VE TARİHİ BEDEL

2012 yılında Trabzonspor altyapısına adım atan ve Bordo-Mavili formayla A takım düzeyinde 335 resmi maça çıkan Uğurcan, bu süreçte 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak kulüp tarihine geçmişti.

Sezon başında Galatasaray, bu başarılı kariyere sahip milli eldiveni kadrosuna katabilmek için Trabzonspor'a KDV dahil 33 milyon Euro garanti ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplamda 36 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.