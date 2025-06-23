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Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Uğurcan Çakır için sarı-lacivertlilerin bir adım öne geçtiği öğrenildi. Kariyerine başka bir takımda devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'dan ayrılmayı kafasına koyan Uğurcan Çakır için Galatasaray ve Fenerbahçe tekliflerini yapmıştı. Oyuncusunu Türkiye'deki rakiplerine satmak istemeyen bordo-mavililer ise Avrupa'ya gözünü dikmişti. Uğurcan Çakır için yeni detaylar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

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Şu ana kadar yapılan teklifler arasında en yüksek teklifi veren Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 11 milyon Euro önerdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

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Trabzonspor'dan ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimine transfer olmak istediğini bildiren milli kaleci, pazarlıklarda anlaşılması durumunda İstanbul'a gelerek imzayı atacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır fenerbahçe
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