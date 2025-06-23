Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Trabzonspor'dan ayrılmayı kafasına koyan Uğurcan Çakır için Galatasaray ve Fenerbahçe tekliflerini yapmıştı. Oyuncusunu Türkiye'deki rakiplerine satmak istemeyen bordo-mavililer ise Avrupa'ya gözünü dikmişti. Uğurcan Çakır için yeni detaylar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNE GEÇTİ

Şu ana kadar yapılan teklifler arasında en yüksek teklifi veren Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 11 milyon Euro önerdi.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Trabzonspor'dan ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimine transfer olmak istediğini bildiren milli kaleci, pazarlıklarda anlaşılması durumunda İstanbul'a gelerek imzayı atacak.