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  4. Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

13.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır için 20 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncusundan 30 milyon euro gelir bekleyen Trabzonspor, bu öneriyi elinin tersiyle itti. Almanya'dan Leipzig, İtalya'dan Inter, İspanya'dan Sevilla, İngiltere'den de Tottenham ve Leicester da Uğurcan Çakır'ın peşinde

Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton, geçen sezondan bu yana takip ettiği Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor ile masaya oturdu ancak pek de istediği sonucu alamadı. Sezon sonunda Uğurcan'ı satmayı düşünen Trabzonspor, EURO 2020'deki performansından önce bu satışı yapma taraftarı değil. Uğurcan'ın daha da parlayacağına inanan yönetim, şu an çeşitli takımlarla görüşmeler yapsa da nihai karar EURO 2020 sonrası verilecek.

SONRAKİ SATIŞTAN DA PAY TALEP EDİLDİ

Transfer sürecinde Brighton ile görüşen Trabzonspor, Uğurcan Çakır için yapılan 20 milyon euroluk teklifi geri çevirdi. Uğurcan'ın bonservis bedeli 30 milyon euro ve sonraki satıştan da %10 pay olarak belirlendi. Inter, Sevilla, Leipzig, Tottenham ve Leicester da Uğurcan'ın peşinde.,

BEKLENTİLERİMİZLE UYUŞMUYOR

Uğurcan Çakır hakkında Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Birkaç teklif geldi ama beklentilerimizle uyuşmadı. Milli Takım'ın birinci kalecisinden bahsediyoruz ve şampiyonada daha da değer kazanacak. 30 milyon euro ve sonraki satıştan %10 talep ediyoruz" diye konuşmuştu.


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transfer Trabzonspor Uğurcan Çakır
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sat sat çok para versinler sat ondan sonrada otur ağla hakemlerle tff ile bizi şampiyon yapmadılar diye.benim bildiğim altarnatifi varsa satılır sahi nasıl şampiyon olmayı düşünüyoruzki.sen eldeki iyi futbolcunu sat sonrada ne beklentin varsa saçmalık.
Hakkediyor
Bence ZIPlar girme milyon €’ya Naz yapmayın Şu yoklukta

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