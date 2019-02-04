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Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada dinlendirileceğini açıkladı.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirterek, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması kaleci sıkıntısını iyice arttırdı. Devre arası gelmeden Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'nun yollarını ayırdığı Karadeniz ekibinde, ara transfer döneminde de Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedilirken transfer yasağı nedeniyle bu mevkiye oyuncu katılamadı.

Uğurcan Çakır'ın da sakatlanmasıyla bordo-mavili takımın kadrosunda genç kaleciler Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kablan kaldı.

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada Arda Akbulut'un kaleyi koruması bekleniyor. 18 yaşındaki kaleci, Karadeniz ekibinin Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-0 yendiği karşılaşmada Uğurcan'ın yerine son 18 dakika görev yaparak ilk kez A takımda forma giymişti.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır

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