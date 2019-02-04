Uğurcan Çakır'ın Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, MKE Ankaragücü maçında sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Uğurcan Çakır'ın müsabaka sonrası sol arka adalesinde ağrı hissettiğini belirterek, "Kalecimiz Uğurcan'ın bugün çekilen MR'ı sonrası tedavisine başlanmış olup yarın oynayacağımız Ümraniyespor karşılaşmasında dinlendirilecektir. Oyuncumuzun hafta boyunca devam edecek tedavisinin ardından Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise sağlık ekibimiz ve teknik heyetimizin vereceği karar sonrasında netleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın sakatlanması kaleci sıkıntısını iyice arttırdı. Devre arası gelmeden Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado'nun yollarını ayırdığı Karadeniz ekibinde, ara transfer döneminde de Onur Recep Kıvrak'ın sözleşmesi feshedilirken transfer yasağı nedeniyle bu mevkiye oyuncu katılamadı.