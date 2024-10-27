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Uğurcan Çakır, mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarını suçladı! ''Utanç duyuyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.10.2024 08:58
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Trabzonspor'un 10 kişi Göztepe'ye 2-1 yenildiği maç sonrası konuşan Uğurcan Çakır, takım arkadaşlarını hedef aldı. Tecrübeli kalecinin sözleri sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Uğurcan Çakır, mağlubiyetin ardından takım arkadaşlarını suçladı! ''Utanç duyuyorum''
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZIDAN SONRA SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ"

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"Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi."

"UTANÇ DUYUYORUM"

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"Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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