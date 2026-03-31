SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Uğurcan Çakır Millilerimizi ipten aldı! Vedat Muriqi imkansızı başardı

Priştine’de nefeslerin kesildiği an! 2026 Dünya Kupası yolundaki kritik Kosova-Türkiye müsabakasının 29. dakikasında kalede devleşen Uğurcan Çakır, Millilerimizi adeta ipten aldı.

Burak Kavuncu
KOS Kosova
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kosova deplasmanında tansiyonun tavan yaptığı 29. dakikada kalecimiz Uğurcan Çakır tarih yazdı! Fisnik Asllani’nin filelere giden mermisini parmaklarının ucuyla çelen başarılı eldiven, topun direğe çarpmasını sağladı. Dönen topta boş kaleyle karşı karşıya kalan tanıdık isim Vedat Muriqi ise imkansızı başararak meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarım saati dolmak üzereyken Kosova, kalemizde maçın en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Ceza sahası dışından Fisnik Asllani'nin sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır harika bir refleksle topa müdahale etti. Uğurcan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına geri dönerken, tribünler "gol" diye ayağa kalktı.

Üst direkten dönen top, altıpas üzerinde pusuya yatan Vedat Muriqi'nin önüne düştü. Herkesin gol gözüyle baktığı pozisyonda, eski Fenerbahçeli golcü uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Millilerimiz bu pozisyonda büyük bir şans anı yaşarken, Uğurcan Çakır’ın kurtarışı teknik heyet ve taraftarlardan büyük alkış aldı.

Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Kosova Türkiye Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.