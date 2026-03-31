Uğurcan Çakır Millilerimizi ipten aldı! Vedat Muriqi imkansızı başardı

Kosova deplasmanında tansiyonun tavan yaptığı 29. dakikada kalecimiz Uğurcan Çakır tarih yazdı! Fisnik Asllani’nin filelere giden mermisini parmaklarının ucuyla çelen başarılı eldiven, topun direğe çarpmasını sağladı. Dönen topta boş kaleyle karşı karşıya kalan tanıdık isim Vedat Muriqi ise imkansızı başararak meşin yuvarlağı auta gönderdi.

29. DAKİKADA NEFESLER TUTULDU

Karşılaşmanın ilk yarım saati dolmak üzereyken Kosova, kalemizde maçın en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Ceza sahası dışından Fisnik Asllani'nin sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır harika bir refleksle topa müdahale etti. Uğurcan'ın çeldiği top üst direkten oyun alanına geri dönerken, tribünler "gol" diye ayağa kalktı.

MURIQI "İMKANSIZI" BAŞARDI

Üst direkten dönen top, altıpas üzerinde pusuya yatan Vedat Muriqi'nin önüne düştü. Herkesin gol gözüyle baktığı pozisyonda, eski Fenerbahçeli golcü uygun durumda vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanından dışarı çıktı. Millilerimiz bu pozisyonda büyük bir şans anı yaşarken, Uğurcan Çakır’ın kurtarışı teknik heyet ve taraftarlardan büyük alkış aldı.