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Uğurcan Çakır zirvede!

24.04.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerken; Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. Milli file bekçisi, bu sezon kalesini en çok gole kapatan isim oldu.

Uğurcan Çakır zirvede!

Uğurcan Çakır, Fatih Karagümrük maçında da kalesini gole kapattı. Daha önce Denizlispor, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Denizlispor, Y. Malatyaspor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor, Sivasspor, Ç. Rizespor maçlarında da gol izni vermeyen genç file bekçisi, bu sezon 13. kez rakiplere gol izni vermedi. Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesinde en çok gol görmeyen isim oldu.

Uğurcan Çakır, 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetini yorumlarken de, "Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadılar diyebilirim. Yeni hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum. Biz iyi oynadık. Hocanın anlattıklarını sahaya uyguladık. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni bugünkü maçta en çok zorlayan şut, Mevlüt abinin şutuydu. Son anda görebildim. Kendi performansıma değinmeye gerek yok. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

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Trabzonspor Uğurcan Çakır
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