Uğurcan Çakır zirvede!

Uğurcan Çakır, Fatih Karagümrük maçında da kalesini gole kapattı. Daha önce Denizlispor, BB Erzurumspor, Ankaragücü, Kayserispor, Hatayspor, Göztepe, Denizlispor, Y. Malatyaspor, Gaziantep FK, BB Erzurumspor, Sivasspor, Ç. Rizespor maçlarında da gol izni vermeyen genç file bekçisi, bu sezon 13. kez rakiplere gol izni vermedi. Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalesinde en çok gol görmeyen isim oldu.

Uğurcan Çakır, 2-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetini yorumlarken de, "Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadılar diyebilirim. Yeni hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum. Biz iyi oynadık. Hocanın anlattıklarını sahaya uyguladık. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni bugünkü maçta en çok zorlayan şut, Mevlüt abinin şutuydu. Son anda görebildim. Kendi performansıma değinmeye gerek yok. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

