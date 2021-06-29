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Uğurtan Dora'dan şoke eden Survivor yorumu! Her şey kurgu mu?

29.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması bitti ama tartışmalar bitmedi. Uğurtan Dora Survivor ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Dora'nın açıklaması "Her şey kurgu mu?" dedirtti.

Uğurtan Dora'dan şoke eden Survivor yorumu! Her şey kurgu mu?

Survivor yarışmasında İsmail Balaban'ın şampiyonluğu sonrası ilginç iddialar gündeme geldi. Yarışmacılar arasında en düşük performansa sahip olan Uğurtan Dora'nın yaptığı Instagram paylaşımı tepki çekti.

Survivor Dora Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtladı. Dora bu esnada açıklamasında "Arkadaşlar bir kere İsmail parkurdan çıkamıyor diye oyun parkuru değişti. Tamam adam iri yarı bir adam da böyle bir şeye gerek yok. Bizde zaten ilk film orada koptu. Bir kişi için neden engel kalkıyor?" diyerek herkesi şoke etti.

Uğurtan Dora'nın şampiyonluğunun kurgu olduğunu ima etmesi sosyal medyada Survivor sevenleri ikiye böldü.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı İsmail Balaban
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