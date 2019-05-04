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Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

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EKONOMİ  | 04.05.2019 00:05 | Son Güncelleme

Ukrayna, Türkiye'den getirilen 38 ton domatesin 'sağlığa zararlı madde içerdiği' gerekçesiyle iade etti. Ukrayna, geçen ay da 15 ton domatesi aynı gerekçeyle Türkiye’ye iade etmişti.

Ukrayna, 38 ton Türk domatesini geri gönderdi

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev ve Dnipro illerinde Türkiye'den gelen toplam 38 ton domateste yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

İnsan sağlığına zararlı madde içerdikleri tespit edilen domateslerin Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE UYARI YAZISI

Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi'nin, Ukrayna'nın hijyen standartlarına uymayan ürünlerin ülkeye bir daha gönderilmemesi için Türkiye'ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Türkiye Domates iade

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