Ukrayna'da kulüplere şike soruşturması!

Cumartesi günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak Ukrayna'da şike skandalı yaşanıyor. Ukrayna polisi, aralarında bu sezon Ukrayna Premier Lig'i 3. sırada bitiren Vorskla ve 4. sırada tamamlayan Zorya'nın da bulunduğu kulüplere, şike suçlamasıyla baskınlar düzenledi.

Ülkenin içişleri bakanı Arsen Avakov, şike iddiasıyla soruşturma başlatılan 35 kulübün, bahisten yılda toplam 5 milyon dolar kazanç sağladığını açıkladı. Bakan Avakov, maçların istenen skorlarla bitmesi için oyuncu ve hakemlerin tehdit edildiğini, ilgili şahıslara 100 bin grivnayı (yaklaşık 18 bin 500 lira) bulan miktarda rüşvet verildiği bilgisini paylaştı.

Suçlananlar arasında Ukrayna'nın iki büyük futbol kulübü Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk bulunmuyor.



