Mynet Trend

Böylesi görülmedi! Taraftar stadı ateşe verdi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 13.06.2019 14:58 | Son Güncelleme

Ukrayna'da, akıllara durgunluk verecek olay bir stadyumda yaşandı. Ukrayna’da desteklediği futbol takımının galibiyetine sevinen taraftarlar stadyumu ateşe verdi.

Ukrayna’nın Volin bölgesinde bulunan Lutsk kentinde ‘Avanhard Stadyumu’nda, Ukrayna Premier Ligi’nde kalacak takımı belirleyecek olan FK Karpaty Lviv – FK Volyn Lutsk karşılaşması 8 Haziran’da yapıldı.

Karşılaşmanın 94. dakikasında skorun Karpaty Lviv lehine 3-1 olmasıyla bazı taraftarlar galibiyete sevindikleri sırada taşkınlık yapıp, Volyn Lutsk’a ev sahipliği yapan Avanhard Stadyumu’nu ateşe verdi.

Amatör kamera görüntülerinde, taraftarların sandalyeleri yerinden söküp, olaya müdahale etmeye çalışan polise fırlattıkları görüldü.

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
''Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir''''Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir''
Pogba nasıl Müslüman olduğunu anlattıPogba nasıl Müslüman olduğunu anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FK Karpaty Lviv FK Volyn Lutsk

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Kritik uyarı geldi! 32 ili etkisi altına alacak

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı!

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Gelin adayı ölümden döndü! Bomba gibi patladı

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

Dünürler birbirlerine girdi! Gelinin annesi öldü, babası yaralı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

İrem Derici'den Galatasaray sürprizi

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

100 bin kişiyle şampiyonluk kutladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hüseyin Karaahmetoğlu: Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir

''Mesut Özil, Türkiye Milli Takımı'nda oynayabilir''

Paul Pogba nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Pogba nasıl Müslüman olduğunu anlattı

Yıldız isimlerin askerlik yerleri belli oldu

Yıldız isimlerin askerlik yerleri belli oldu

Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang özür diledi Türkiye forması giydi

'Fırçacı' ortaya çıktı! Özür diledi ve...

Leigh Anne Pinnock, futbolcu sevgilisi Andre Gray ile tatile çıktı!

Futbolcu sevgilisi için arkadaşlarını bıraktı

Manuel Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor

Fernandes geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.