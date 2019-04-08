'Ukrayna ile Türkiye mutfağında birçok ortak yemek var'

Kovryzhenko, Ukrayna'nın çok eski bir yemek kültürü olduğunu ve kökenlerinin Kiev Knyezliği'ne dayandığını ifade etti. Ukraynalıların genel olarak sığır ve domuz eti tükettiğini belirten Kovryzhenko, zamanla Ukrayna mutfağının da çeşitlendiğine işaret etti.

Kovryzhenko, Ukrayna ile Türk mutfağında birçok ortak yemeğin olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki birçok yemek çeşidi Türkiye'den geliyor. Bunlar bizim kültürümüzün bir parçası olmuş durumda. Mesela dolma bize Türk kültüründen gelmiş. Biz dolma için lahana kullanıyoruz ancak yaprak kullanmıyoruz." dedi.

'ARAMIZDA ÇOK İYİ DOSTLUK İLİŞKİSİ VAR'



Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Kovryzhenko, "Türkiye ile Ukrayna birçok ortak tarihi ilişkiye sahip. Bu yüzden burada olmak benim için çok önemli. İki ülke arasında diğer ülkelere oranla daha fazla uçuş yapılıyor. Aramızda çok iyi bir dostluk ilişkisi var." diye konuştu.

Kovryzhenko, Türk yemekleri gibi diğer kültürlerin yemeklerinin de Ukrayna mutfağına girdiğine değindi. Kovryzhenko, "Özellikle Kırım bölgesindeki birçok yemek Türk kültüründen geliyor. Batı Ukrayna'da Polonya ve Avusturya yemekleri meşhur çünkü bu bölge uzun yıllar Avusturya İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. Kuzey bölgesinde Rus yemekleri meşhur." ifadelerini kullandı.