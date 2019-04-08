'Ukrayna ile Türkiye mutfağında birçok ortak yemek var'

Kovryzhenko, Ukrayna'nın çok eski bir yemek kültürü olduğunu ve kökenlerinin Kiev Knyezliği'ne dayandığını ifade etti. Ukraynalıların genel olarak sığır ve domuz eti tükettiğini belirten Kovryzhenko, zamanla Ukrayna mutfağının da çeşitlendiğine işaret etti.
Kovryzhenko, Ukrayna ile Türk mutfağında birçok ortak yemeğin olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki birçok yemek çeşidi Türkiye'den geliyor. Bunlar bizim kültürümüzün bir parçası olmuş durumda. Mesela dolma bize Türk kültüründen gelmiş. Biz dolma için lahana kullanıyoruz ancak yaprak kullanmıyoruz." dedi.
'ARAMIZDA ÇOK İYİ DOSTLUK İLİŞKİSİ VAR'
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Kovryzhenko, "Türkiye ile Ukrayna birçok ortak tarihi ilişkiye sahip. Bu yüzden burada olmak benim için çok önemli. İki ülke arasında diğer ülkelere oranla daha fazla uçuş yapılıyor. Aramızda çok iyi bir dostluk ilişkisi var." diye konuştu.
Kovryzhenko, Türk yemekleri gibi diğer kültürlerin yemeklerinin de Ukrayna mutfağına girdiğine değindi. Kovryzhenko, "Özellikle Kırım bölgesindeki birçok yemek Türk kültüründen geliyor. Batı Ukrayna'da Polonya ve Avusturya yemekleri meşhur çünkü bu bölge uzun yıllar Avusturya İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. Kuzey bölgesinde Rus yemekleri meşhur." ifadelerini kullandı.
Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna yemek kültürünün tahrip edildiğini anlatan Kovryzhenko, o dönemde sadece fakirlere hitap eden yemeklerin bulunduğunu, mayonez ile farklı salataların tüketildiğini söyledi.
'UKRAYNA MUTFAĞININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'
Şef Kovryzhenko, Ukraynalıların Sovyet döneminde özel bir yemek çeşidine sahip olmadığına ve ne varsa onu kullanıldığına dikkati çekerek, "Ukrayna genç bir ülke ve biz Ukrayna mutfağının zenginleştirilmesi için yeni adımlar atıyoruz." dedi.
Kovryzhenko, kişisel olarak et yemeyi sevdiğini ancak sebze yemeği pişirmeyi tercih ettiğini ifade etti. Esasen bir sanatçı olduğuna ve bunun eğitimini aldığına değinen Kovryzhenko, "Sebze pişirmeyi boyama yapmaya benzetiyorum. Sebze yemeği yaparken kendimi bir ressam ve tabağa resim çiziyor gibi hissediyorum. Sebzeyi renkler gibi kullanıyorum. Sebze yemeği pişirirken daha rahat hissediyorum. Etleri ise sebzelerin arasına koymak için kullanıyorum." diye konuştu.
Şef Kovryzhenko, yemeklerde baharat kullanmayı sevdiğini ancak Ukrayna kültüründe karabiber dışında baharat kullanılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Zencefil, sarımsak gibi baharatları kullanmayı çok seviyorum. Dünyada nereye seyahat etsem o ülkelerin meşhur baharatlarını satın alıyorum. En son Singapur ve İtalya’dan farklı baharatlar ve soslar almıştım. Bu, bir nevi kültürlerin etkileşimi gibi oluyor ve 21. yüzyılda bütün ülkelerin mutfakları neredeyse ortak. Bizler saf bir yemeğe sahip değiliz. Örneğin, biz saf Japon suşisini yiyemiyoruz çünkü bizim için lezzetli değil. Ancak üstüne tütsülenmiş bir balık koyarsak onu yiyebiliriz. Kültürlerin birbirleriyle etkileşim halinde bulunduğu kozmopolit bir zamanda yaşıyoruz."
Ukrayna kültüründe en ünlü yemeğin çorba olduğunu söyleyen Kovryzhenko, meyveli börek ve tavuklu jölenin ise diğer ünlü yemek türleri olduğunu ve farklı mevsimlerde farklı şekilde servis edildiğini kaydetti. (AA)
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