Mynet Trend

'Ukrayna ile Türkiye mutfağında birçok ortak yemek var'

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
YEMEK  | 08.04.2019 10:17 | Son Güncelleme

Türkiye ile Ukrayna yemek kültürünün birbirine yakın olduğunu söyleyen Ukraynalı ödüllü şef İurii Kovryzhenko, iki ülke mutfağında birçok ortak yemeğin bulunduğunu ifade etti. Ankara'da düzenlenen Ukrayna Yemek Günleri'ne katılmak için Türkiye'de bulunan Ukraynalı şef ve aynı zamanda TV sunucusu olan Kovryzhenko, Ukrayna'nın yemek kültürü ve Türk mutfağıyla ilişkisini AA muhabirine değerlendirdi.

'Ukrayna ile Türkiye mutfağında birçok ortak yemek var'

Kovryzhenko, Ukrayna'nın çok eski bir yemek kültürü olduğunu ve kökenlerinin Kiev Knyezliği'ne dayandığını ifade etti. Ukraynalıların genel olarak sığır ve domuz eti tükettiğini belirten Kovryzhenko, zamanla Ukrayna mutfağının da çeşitlendiğine işaret etti.

Kovryzhenko, Ukrayna ile Türk mutfağında birçok ortak yemeğin olduğunu vurgulayarak, "Ukrayna'daki birçok yemek çeşidi Türkiye'den geliyor. Bunlar bizim kültürümüzün bir parçası olmuş durumda. Mesela dolma bize Türk kültüründen gelmiş. Biz dolma için lahana kullanıyoruz ancak yaprak kullanmıyoruz." dedi.

'ARAMIZDA ÇOK İYİ DOSTLUK İLİŞKİSİ VAR'

20190402_2_35789780_43230948_Web

Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu aktaran Kovryzhenko, "Türkiye ile Ukrayna birçok ortak tarihi ilişkiye sahip. Bu yüzden burada olmak benim için çok önemli. İki ülke arasında diğer ülkelere oranla daha fazla uçuş yapılıyor. Aramızda çok iyi bir dostluk ilişkisi var." diye konuştu.

Kovryzhenko, Türk yemekleri gibi diğer kültürlerin yemeklerinin de Ukrayna mutfağına girdiğine değindi. Kovryzhenko, "Özellikle Kırım bölgesindeki birçok yemek Türk kültüründen geliyor. Batı Ukrayna'da Polonya ve Avusturya yemekleri meşhur çünkü bu bölge uzun yıllar Avusturya İmparatorluğu tarafından yönetilmiştir. Kuzey bölgesinde Rus yemekleri meşhur." ifadelerini kullandı.

20190402_2_35789780_43230956_Web

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna yemek kültürünün tahrip edildiğini anlatan Kovryzhenko, o dönemde sadece fakirlere hitap eden yemeklerin bulunduğunu, mayonez ile farklı salataların tüketildiğini söyledi.

20190402_2_35789780_43230957_Web

'UKRAYNA MUTFAĞININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ'

Şef Kovryzhenko, Ukraynalıların Sovyet döneminde özel bir yemek çeşidine sahip olmadığına ve ne varsa onu kullanıldığına dikkati çekerek, "Ukrayna genç bir ülke ve biz Ukrayna mutfağının zenginleştirilmesi için yeni adımlar atıyoruz." dedi.

20190402_2_35789780_43230958_Web

Kovryzhenko, kişisel olarak et yemeyi sevdiğini ancak sebze yemeği pişirmeyi tercih ettiğini ifade etti. Esasen bir sanatçı olduğuna ve bunun eğitimini aldığına değinen Kovryzhenko, "Sebze pişirmeyi boyama yapmaya benzetiyorum. Sebze yemeği yaparken kendimi bir ressam ve tabağa resim çiziyor gibi hissediyorum. Sebzeyi renkler gibi kullanıyorum. Sebze yemeği pişirirken daha rahat hissediyorum. Etleri ise sebzelerin arasına koymak için kullanıyorum." diye konuştu.

20190402_2_35789780_43230959_Web

Şef Kovryzhenko, yemeklerde baharat kullanmayı sevdiğini ancak Ukrayna kültüründe karabiber dışında baharat kullanılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Zencefil, sarımsak gibi baharatları kullanmayı çok seviyorum. Dünyada nereye seyahat etsem o ülkelerin meşhur baharatlarını satın alıyorum. En son Singapur ve İtalya’dan farklı baharatlar ve soslar almıştım. Bu, bir nevi kültürlerin etkileşimi gibi oluyor ve 21. yüzyılda bütün ülkelerin mutfakları neredeyse ortak. Bizler saf bir yemeğe sahip değiliz. Örneğin, biz saf Japon suşisini yiyemiyoruz çünkü bizim için lezzetli değil. Ancak üstüne tütsülenmiş bir balık koyarsak onu yiyebiliriz. Kültürlerin birbirleriyle etkileşim halinde bulunduğu kozmopolit bir zamanda yaşıyoruz."

20190402_2_35789780_43230960_Web

Ukrayna kültüründe en ünlü yemeğin çorba olduğunu söyleyen Kovryzhenko, meyveli börek ve tavuklu jölenin ise diğer ünlü yemek türleri olduğunu ve farklı mevsimlerde farklı şekilde servis edildiğini kaydetti. (AA)

20190402_2_35789780_43230961_Web

20190402_2_35789780_43230962_Web

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!
İşte bağımlılık yaratan atıştırmalıklar!İşte bağımlılık yaratan atıştırmalıklar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemek Ukrayna

En Çok Okunan Trend Haberler

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

Rusya'dan akıllara zarar tank testi!

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Sokaklarda satılıyor, çoğunda insan dışkısı var!

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

Başta ne olduğunu anlamadılar! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatlı krizini atlatmak için bir de bu yöntemleri deneyin

Tatlı krizini atlatmak için bir de bunu deneyin

Şanlıurfa Mutfak Müzesi'nde unutulmaya yüz tutan yöresel tatları yaşatıyorlar

Yemek aşıkları bu müzede buluşuyor!

Glutensiz diyet zayıflatır mı? Glutensiz diyetin zararları nelerdir?

Zaıyflamak isteyenler dikkat! Bu diyet yaygınlaşıyor, ama...

Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!

Bu kahve içenlere şifa dağıtıyor!

Düşük karbonhidratlı bağımlılık yaratan atıştırmalıklar

İşte bağımlılık yaratan atıştırmalıklar!

İsviçre keçisinin sütünden yaptığı kadayıf tatlısı yok satıyor

İsviçre'den getirdi! Siparişe yetişemiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.