YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor

Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor

10.03.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahıska Türklerinden Sabir Sait: - "Dışişleri Bakanımızdan, konsoloslarımızdan Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oldular" - Ukrayna vatandaşı Kristina Konshyna: - "Durum orada gerçekten çok kötü. Biz geldik fakat büyükannemi orada bıraktığım için çok üzgünüm"

EDİRNE (AA) - Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Türkler ile Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarının yanı sıra Ahıska Türkleri ve Ukraynalılar da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen aileler, savaştan kaçarak Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu, yakınlarını ve iş yerlerini orada bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Ahıska Türklerinden Sabir Sait, AA muhabirine, Kiev'den geldiğini ve orada savaşın her geçen gün şiddetini artırdığını söyledi.

Sirenlerin sürekli çaldığı kentte artık vatandaşların zamanlarının büyük bir bölümünü sığınakta geçirdiğini ifade eden Sait, "Dışişleri Bakanımızdan, Konsoloslarımızdan Allah razı olsun. Bizlere çok yardımcı oldular. Ben tek başıma geldim, kurban olayım vatanımız, Allah razı olsun." dedi.

Sait, Kiev'de ticaretle uğraştığını, yıllarca yaptığı yatırımın savaş nedeniyle yok olduğunu sözlerine ekledi.

- "Ukrayna vatandaşları ülkesini çok iyi savundu"

Ukrayna vatandaşı Kristina Konshyna, uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Kiev'de sürekli bomba ve siren seslerinin duyulduğunu, özellikle de çocukların bundan çok korktuğunu anlatan Konshyna, "Durum orada gerçekten çok kötü. Biz geldik fakat büyükannemi orada bıraktığım için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Kiev'den gelen Orkun Gudu, yolcukları çok zahmetli geçse de Dışişleri Bakanlığının çok iyi organizasyon yaptığını, orada kalan insanları mağdur etmediğini dile getirdi.

Ukrayna vatandaşlarının ülkesini çok iyi savunduğunu, özellikle Kiev'de kalanların gerilla savaşına hazır olduğunu anlatan Gudu, Rusya'nın Kiev'e girmesi durumunda kayıplarının çok daha fazla artacağı yorumunda bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyorSelimiye Meydanı'nın tamamlanmasını "Edirne Atıracısı" da dört gözle bekliyor
Aydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandıAydın'da uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı
YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:YÖK'ten İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

Edirne Namaz Vakitleri 10 Mart Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
13:29
İkindi
16:44
Akşam
19:21
Yatsı
20:41
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici!

Yol kenarında bile yetişiyor: Doğal ağrı kesici!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Nasıl olduğunu göstermek için korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.