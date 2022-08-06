Ukrayna'dan gelen "Navi-Star" gemisinde denetim başladı

Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyeti başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemide denetim faaliyetinin başladığı bildirildi.

