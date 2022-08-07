Ukrayna'dan gelen "Polarnet" gemisindeki denetim tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlileri, "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Ukrayna'dan hareket eden 12 bin ton mısır yüklü Türk bayraklı "Polarnet" gemisindeki denetimlerini tamamladı.

Küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi" belgesi kapsamında, Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'ndan Türkiye'ye gelmek üzere hareket eden "Polarnet" adlı gemi, dün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde demirledi.

"Rojen" ve "Osprey S" isimli gemilerdeki denetimlerini tamamlayan heyet, buradan "Polarnet" adlı gemiye geçerek denetim yaptı.

Denetimlerini yaklaşık 2 saatte tamamlayan heyet, sonrasında geldikleri botla gemiden ayrılarak Rumelifeneri Limanı'na döndü.

Geminin, Kocaeli'nin Derince Limanı'na gitmesi öngörülüyor.

