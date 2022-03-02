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  4. Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti! Rusların saldırısı saniye saniye kamerada...

Ukraynalı iki futbolcu hayatını kaybetti! Rusların saldırısı saniye saniye kamerada...

02.03.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ortalık yangın yerine döndü. Tüm Ukrayna'nın karşı çıktığı bu saldırılarda birçok isim destek olurken bazı futbolcular da bu direnişe katıldı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği FIFPro, Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko isimli iki futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim farklı boyuta tırmandı. Ukraynalı vatandaşların direnişe katılmalarının ardından iki futbolcunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Sosyal medya bu olay ardından adeta yıkıldı. Karpaty Lviv’de forma giyen 21 yaşındaki Vitalii Sapylo ve 25 yaşındaki FC Gostomel oyuncusu Dmytro Martynenko, Rus saldırılarının kurbanı oldu.

EVİNE BOMBALI SALDIRI

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Vitalii Sapylo, Rus güçleriyle ile kendi isteğiyle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği doğrulandı. 25 yaşındaki Dmytro Martynenko ise, evine düzenlenen bombalı saldırı sonrası annesiyle birlikte öldürüldüğü öğrendili.

"İKİSİ DE HUZUR İÇİNDE UYUSUN"

FIFPro’dan yapılan duyuruda, “Dualarımız Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ve Dmytro Martynenko’nun aileleri, dostları ve takım arkadaşlarıyla birlikte. Bu savaşta futbolun ilk kayıpları oldular. İkisi de huzur içinde uyusun” denildi. FIFA ve UEFA, bu hafta Rus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar uluslararası ve kulüp müsabakalarından men edildiğini duyurmuştu.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bir abd kuklası cahil, güzelim ülkeyi ne hale getirdi. Batı basını alkışlıyorsa sıkıntı büyük

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