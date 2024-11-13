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Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince Deha dizisinden açıklama geldi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 16:24
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha dizisinin 7. bölümünde Ukraynalı kadınların hayat kadını gibi gösterilmesi tepki çekmişti. Dizinin sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.

Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince Deha dizisinden açıklama geldi!

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak ve Ahsen Eroğlu'nun başrolünde yer aldığı yeni sezonun en çok ses getiren yapımlarından biri olan Deha, yeni bölümleriyle sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ediyor.

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Dizideki göndermeler ve mesajlar da her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta ise Deha'nın 7. bölümündeki bir sahne bu sefer kızdırdı.

UKRAYNALI KADINLAR SAHNESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Tepki çeken sahnede Devran ve kardeşi Ceylan dışarda yemek yerken savaştan kaçan iki Ukraynalı kadın sahneye giriyor. Köfte yemeye gelen hayat kadınlarını gören Devran karakteri "Ukrayna, savaştan kaçıyorlar. Sığınmacı oluyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar ama aynı savaş bu insanları paramparça ederken silah tüccarlarının milyonlarca lira kazanmasına sebep oluyor." diyor. Ukraynalı kadınların hayat kadını olarak yer alması tepkilere yol açmıştı.

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DİZİDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI!

Tepkilerin ardından Deha'nın sosyal medya hesaplarından özür metni yayınlandı. Metinde, "Deha dizisinin 3 Kasım 2024 tarihinde yayınlanan 7. bölümünde geçen bir sahne nedeniyle Ukraynalı izleyicilerimizin duyduğu rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyuyoruz. Kültürel çeşitliliğe, toplumsal değerlere ve tüm izleyicilerimizle olan karşılıklı saygıya büyük önem verdiğimizi belirtmek ve istemeden kırdığımız herkesten özür dilediğimizi iletmek isteriz." ifadeleri yer aldı.

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