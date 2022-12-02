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Ülke bu olayı konuşuyor! Kendisini kadın olarak tanıttığı evde 14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı

02.12.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırmayı başardı. Polis kayıtlarında adını Danielle Rose-Gemini olarak açıklayan asıl adı David Orton olan isimli şahıs mahkemde 14 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu. Kendisini kadın olarak tanıtarak eve sızan Gemini, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti ve onun hamile kalmasıyla birlikte gerçek ortaya çıktı.

Ülke bu olayı konuşuyor! Kendisini kadın olarak tanıttığı evde 14 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı

İngiltere’de 14 yaşındaki kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girip hamile bırakan Danielle Rose-Gemini isimli transseksüel bir birey ülkenin gündemine oturdu. Kız çocuğunu ailesinin durumdan şüphelenmesi üzerine polise yaptıkları inceleme sonucunda durum ortaya çıktı. Suçları işlediği sırada kendisini transseksüel bir birey olarak tanıtan Gemini, tutuklandığı Leiscestershire Mahkemesi’nde kendisini herhangi cinsel bir kimlik tanımlamak istemediğini söyledi.

CEZASI KESİNLEŞTİ

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BBC’de yer alan habere göre, Leicester Kraliyet Mahkemesi tarafından adı Danielle-Rose Gemini olarak kaydedilen fail, dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Soruşturma memuru Det Con Sarah Le Boutillier, “Soruşturma boyunca Gemini hakkındaki bütün suçlamaları reddetti ve kendisinin mağdur edildiğini söyledi” dedi.

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Soruşturmanın son derece karmaşık temeller içinde yürütüldüğünü ifade eden Boutillier, “Kurbanın savunmasızlığını kendi çıkarları için kullandı ve yalnızca kurbanı değil, aynı zamanda gerçek bir arkadaş olduğuna inanan ailesini de kandırdı. Bu karmaşık ve uzun bir soruşturmaydı; ilk ihbar polise iki yılı aşkın bir süre önce yapılmıştı. Kurbanın ailesi, onun ilk açıklamalarını kabul etmeyi reddetti ve endişelerinde ısrar ettiler.Kurbanın sonunda başından geçenler hakkında konuşma cesaretini bulması ve onun bir kurban olduğunu ve Gemini’in davranışlarının bir arkadaşın davranışları olmadığını anlaması bizi memnun etti” diye konuştu.

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