Şeytanın aklına gelmeyecek plan! Tecavüz için tüm binanın elektriklerini kesti

30 yaşındaki Plascencia, daha önce kendisinin de yaşamakta olduğu bir kadına takıntılı hale gelmişti. 30 Aralık 2016 gecesi yaşanan ancak davası henüz yeni sonuçlanan olayda, Plascencia Evans'taki apartmana geldi ve binanın elektriklerini kesti. Bu esnada kadının dairesine çıkan ve gizlice kadının evine giren genç adam, duş almak için ikinci kata çıkan talihsiz kadını duştan çıkıp yatak odasına girer girmez yakaladı ve burada onu arkadan tutup ellerini ve battaniyeleri kullanarak ağzını kapattı.

SESİ ELE VERDİ

Olay yerinden kaçmadan önce kadına yaklaşık 10 dakika boyunca tecavüz eden Plascencia, kurban tarafından hiç görülmedi ancak kurbanın birlikte yaşamakta olduğu kızı tarafından yakalandı. Karanlığa rağmen onu ele veren şey ise 'şşş' dediği esnada kız tarafından tanınan sesi oldu. Verdikleri ifadede hem kadın hem de kızı, aynı apartmanda yaşadıkları süreçte, onun hakkında kötü hisler beslediklerini bildirdi.

'ÖMÜR BOYU HAPİS'

Mayıs 2017'de DNA eşleşmesi geldikten sonra tutuklanan ve cinsel saldırı, adam kaçırma ve hırsızlıktan suçlu bulunan Plascencia'nın, 88 yıldan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği ve cezasının 22 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıklandı.