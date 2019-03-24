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Ülke diken üzerinde! Fuego yanardağı için alarm seviyesi artırıldı

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GÜNDEM  | 24.03.2019 01:10 | Son Güncelleme

Guatemala’da başkentin 35 kilometre yakındaki Fuego yanardağında kısa süre içinde 15 ila 20 arasında orta ölçekte patlama meydana gelince sivil savunma ekipleri alarm seviyesini artırdı.

Ülke diken üzerinde! Fuego yanardağı için alarm seviyesi artırıldı

Guatemala Sivil Savunma Birliği, Fuego yanardağının faaliyetlerinin artması üzerine alarm durumuna geçildiğini açıkladı. Başkentin 35 kilometre güneybatısında bulunan yanardağın, yakındaki bazı bölgelere patlamalar sonrasında kül bıraktığı bildirildi.

Afet Azaltma Koordinasyonu (Conred) sözcüsü David de Leon, gazetecilere verdiği demeçte, volkanın daha sık ve yoğun patlamalarla birlikte etkinliğinde bir artış kaydedildiğini söyledi.

De Leon, Fuego yanardağında 15 ila 20 arasında orta ölçekte patlama kaydedildiğini belirtti. Her saat daha güçlenen patlamalar yüzünden 5 bin metreye kadar yükselen kül ve gaz bulutları oluştuğunu duyurdu. Bulutların güneye doğru 30 kilometreye dağıldığını iletti.

Fuego yanardağının kaydettiği faaliyetlerin artmasıyla ortaya çıkan orta şiddette ve güçlü şok dalgalarının yakında bulunan evlerde hassas titreşimlere neden olduğu açıklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gualtemala Fuego yanardağı

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