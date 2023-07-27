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Ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti işe yaradı! Şampiyonlar Ligi için kritik virajdayız...

27.07.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dün aldığı galibiyet, ülke puanına 0.25 puan daha ekledi. Önümüzdeki yıl için çok kritik olan ülke puanındaki son durum belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin aldığı bu skor ülke puanına katkı sağladı.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI'NDA SON DURUM

10 Avusturya: 28.600
11 İsviçre: 27.875
12 Sırbistan: 27.175
13 Türkiye: 26.975
14 Ukrayna: 24.700

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

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