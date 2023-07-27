Ülke puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin galibiyeti işe yaradı! Şampiyonlar Ligi için kritik virajdayız...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Moldova temsilcisi Zimbru’yu 5-0’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin aldığı bu skor ülke puanına katkı sağladı.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI'NDA SON DURUM

10 Avusturya: 28.600

11 İsviçre: 27.875

12 Sırbistan: 27.175

13 Türkiye: 26.975

14 Ukrayna: 24.700

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

