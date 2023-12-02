Ülke puanında alarm veriliyor! Alınan mağlubiyetler sonrası ensemize dayandılar

Avrupa'da boy gösteren 3 temsilcimiz de bu hafta galibiyet alamazken, UEFA ülke puanındaki yerimiz tehlikeye girdi.

ENSEMİZE DAYANDILAR

Bir sıra üstümüzde bulunan Belçika'nın arayı git gide açmasının yanı sıra, alınan mağlubiyetlerin ardından İskoçya'nın hemen ensemize dayanması sonrası tehlike çanları bizim için çalmaya başladı. İskoç ekipleri aldığı sonuçlarla, 2.1 olan farkı 1.95'e düşürdü ve Türkiye'ye daha da yaklaştı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.





