Ülke puanında işler karıştı! Fenerbahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 4-3 kazanmayı başardı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Kazanılan bu galibiyetin sevinci yaşanmaya devam ederken, UEFA ülke puanı sıralamasında da bir değişiklik yaşandı.

0.200 PUAN KATKISI

Sarı-lacivertlilerin, İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkıda bulundu.

ÇEKYA DA KAZANDI...

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye puanını 33 bin 800'e yükseltme başarısı gösterdi. Çekya ekibi Sparta Prag da dün gece rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 33 bin 750 puana yükseltti.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- Portekiz | 48.416 puan

8- Belçika | 42.400 puan

9- TÜRKİYE | 33.800 puan

10- Çekya | 33.750 puan

11- İsrail | 28.750 puan