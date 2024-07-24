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Ülke puanında işler karıştı! Fenerbahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.07.2024 08:07
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 4-3 mağlup ederken, alınan bu galibiyetle ülke puanında da yerimizi korumamızı sağladı. İşte detaylar...

Ülke puanında işler karıştı! Fenerbahçe kazanmasıydı yerimizi kaptırıyorduk...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelirken, Sarı-Lacivertliler rakibi karşısında 4-3 kazanmayı başardı ve rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

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Kazanılan bu galibiyetin sevinci yaşanmaya devam ederken, UEFA ülke puanı sıralamasında da bir değişiklik yaşandı.

0.200 PUAN KATKISI

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Sarı-lacivertlilerin, İsviçre ekibi Lugano karşısında deplasmanda aldığı galibiyet UEFA ülke puanına 0.200'lük katkıda bulundu.

ÇEKYA DA KAZANDI...

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UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye puanını 33 bin 800'e yükseltme başarısı gösterdi. Çekya ekibi Sparta Prag da dün gece rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 33 bin 750 puana yükseltti.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- Portekiz | 48.416 puan
8- Belçika | 42.400 puan
9- TÜRKİYE | 33.800 puan
10- Çekya | 33.750 puan
11- İsrail | 28.750 puan

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