Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Ülke resmen kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi, 2026 yazının ülkede 1950’den bu yana en sıcak yaz olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Ülke resmen kavruldu: Son 76 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

İtalya Ulusal Araştırmalar Konseyi (CNR), Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi’nin (ECMWF) 1950’den bu yana tuttuğu sıcaklık verilerini inceledi. Yapılan açıklamada, 2026 yazında ülke genelindeki ortalama sıcaklığın 24,3 dereceye ulaştığı ve bu değerin 23,6 dereceyle önceki en yüksek sıcaklık ortalamasının kaydedildiği 2003 yazını geride bıraktığı belirtildi.

Verilere göre, ocak-ağustos döneminde sıcaklık değerleri uzun yıllar ortalamalarının üzerinde seyrederken, en yüksek fark ağustos ayında gerçekleşti. Ağustos ayında ülke genelindeki ortalama sıcaklık 25,6 derece ölçülerek 1950’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

‘2026 EN SICAK YIL OLABİLİR’

CNR Biyoekonomi Enstitüsü araştırmacısı Lorenzo Arcidiaco, elde edilen verilerin 2026'nın 1950'den bu yana ölçülen en sıcak yıl olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Arcidiaco, “Temmuz ve ağustos ayları ilk kez peş peşe sıcaklık rekoru kırdı. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 70'i mevsim normallerinin 1 derece, yüzde 40'ı ise 2 derece üzerinde sıcaklığa maruz kaldı. Sıcak hava dalgaları özellikle tarım alanlarını ve kuraklıkla mücadele eden bölgeleri vurdu” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla bağlantılı olarak ülkede 5 bin ila 7 bin ek ölüm meydana gelmiş olabileceğinin tahmin edildiğini aktardı.

MARMOLADA BUZULU REKOR SEVİYEDE ERİDİ

Aşırı sıcak dalgaları, Dolomit Dağları’nın en büyük buzulu olan Marmolada Buzulu’nda da buz kaybına yol açtı. Padua Üniversitesi, Veneto Çevre Koruma Ajansı ve İtalya Buzul Bilim Vakfı tarafından yayımlanan ortak raporda, buzulun kapladığı alanın bir yıl içinde 92 hektardan 83 hektara gerilediği kaydedildi.

Padua Üniversitesi'nden Mauro Varotto, buzulun ortalama 23 metre inceldiğine dikkat çekerek, “Son yıllarda görülen erime eğilimi daha da kötüleşti. Buzul sadece bir yılda 9 hektar alan kaybetti. Bu yaz yaşanan sıcaklıkların tekrarlanması halinde, Marmolada Buzulu'nun ömrü yaklaşık 10 yıla inebilir” uyarısında bulundu.

Marmolada'da benzer bir erime ve kütle kaybı en son 2022 yılında yaşanmış, sıcak hava dalgasının ardından meydana gelen buzul çökmesinde 11 dağcı hayatını kaybetmişti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üçüz doğurdu ama ikisi ikiz çıktı! Uzmanlar “milyonda bir” diyorÜçüz doğurdu ama ikisi ikiz çıktı! Uzmanlar “milyonda bir” diyor
Şiddetli yağış tren seferlerini aksattı: 140 bin kişi etkilendiŞiddetli yağış tren seferlerini aksattı: 140 bin kişi etkilendi

Anahtar Kelimeler:
İtalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Antalya'daki yangın 16.25'ten bu yana devam ediyor! Plakasız araçlar bile yardıma gönderildi

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı!

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Kadıköy'de tarihi proje için ilk adım! Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan stat onayı aldı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Songül Karlı'nın son halini görenler inanamadı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Başbakan 'altın almayın' dedi, halk tersini yaptı: Talep patladı

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

Milyonlarca emekli için kulis: 'Farklı isimler altında destek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.