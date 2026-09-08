Üçüz doğurdu ama ikisi ikiz çıktı! Uzmanlar “milyonda bir” diyor

34 yaşındaki Georgie ve 36 yaşındaki eşi Oliver, ikinci çocuklarını beklerken üçüz sahibi olacaklarını öğrendi. Çift, 15 Ocak 2026'da Walsall Manor Hastanesi'ndeki 12 haftalık rutin kontrolde büyük bir sürpriz yaşadı.

17 haftalık kontrolde ise üç bebeğin de erkek olduğu ortaya çıktı. George, Max ve Edward isimleri verilen bebeklerden George ve Max aynı yumurtadan, Edward ise ayrı bir yumurtadan dünyaya geldi.

Uzmanların "dichorionic-triamniotic" olarak adlandırdığı bu üçüz gebelik türünün, doğal yollarla gerçekleşen üçüz gebeliklerde oldukça nadir görüldüğü belirtildi.

ÜÇÜZLER ÜÇ HAFTA HASTANEDE KALDI

Bebekler, 5 Haziran'da sezaryenle dünyaya geldi. Üç kardeş yaklaşık üç hafta özel bakım ünitesinde kaldı. Max ve Edward'ın bir süre oksijen desteğine ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Georgie, üç bebeğin aynı anda kucağına verilmesinin unutulmaz bir an olduğunu söyleyerek, "Hepsi çok küçüktü. Komik olan, sadece George ve Max tek yumurta ikizi olmasına rağmen üçünün de aynı görünmesi" dedi.

AYDA 270 BİBERON, 40 PAKET BEZ

Üçüzlerin eve dönmesiyle ailenin günlük hayatı tamamen değişti. Georgie, üç bebeğin her biri için günde yaklaşık 8 bez ve 8 biberon kullandıklarını söyledi.

Bu da ayda yaklaşık 270 biberon ve 40 paket 28'li bez anlamına geliyor.

Evde düzeni koruyabilmek için sıkı bir program uygulayan anne, yaklaşık üç buçuk saatlik döngüler halinde hareket ediyor. Her bebeğin altı değiştiriliyor, besleniyor, ardından kısa bir uyku ve kucaklaşma zamanı geliyor.

Çift ayrıca yalnızca üçüzler için günde iki makine çamaşır yıkıyor.