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Ülke ülke gelin stilleri sizleri şoke edecek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 09:42 | Son Güncelleme

Biliyorsunuz tüm milletlerde, düğünlerin çok büyük bir anlamı vardır. Düğünler, asrın eski geleneklerini ve renklerini, kumaşlarını ve süslemelerini inançlarla temsil eder. Bazı gelenekler beyazı saflığın simgesi olarak görürken, diğerleri kötülüğü önlemek için kırmızıyı seçer.

Dünyadaki bütün ülkelerde, düğün ya da gelinlikler aynı değildir. Ancak, dünya genelinde yaygın bir şekilde, her yerde gelin sabırla süslenir. Renk, uzunluk, siluet veya kumaş ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanındaki gelinlikler kendi biçimleriyle anlamlı ve semboliktir.

Geleneksel bir Koreli gelin, basit kesimler ve canlı renkler içeren tam boy bir elbise olan Hanbok'u giyer. Hindistan'da, geleneksel bir gelin nesiller boyu ailesine ait olan bir elbise giyebilir. Bahse girerim, dünyamızın temsil ettiği çarpıcı çeşitlilik sizi şaşırtacak. Dünyanın dört bir yanından gelin stillerini sizler için derledik.

İşte o gelinler...

ülke ülke gelinlik modelleri!

Afganistan

Afganistan

Almanya

Almanya

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

Çin

Çin

Endonezya

Endonezya

Eritre

Eritre

Gana

Gana

Hindistan

Hindistan

İskoçya

İskoçya

Japonya

Japonya

Kazakistan

Kazakistan

Kenya

Kenya

Kore

Kore

Malaya

Malaya

Malezya

Malezya

Matyo

Matyo

Moğalistan

Moğalistan

Morocco

Morocco

Nijerya

Nijerya

Özbekistan

Özbekistan

Pakistan

Pakistan

Peru

Peru

Rusya

Rusya

Sudan

Sudan

Türkmen

Türkmen

Vietnam

Vietnam

Yakan

Yakan

Yemen

Yemen
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