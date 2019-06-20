Ülke ülke gelin stilleri sizleri şoke edecek!

Dünyadaki bütün ülkelerde, düğün ya da gelinlikler aynı değildir. Ancak, dünya genelinde yaygın bir şekilde, her yerde gelin sabırla süslenir. Renk, uzunluk, siluet veya kumaş ne olursa olsun, dünyanın dört bir yanındaki gelinlikler kendi biçimleriyle anlamlı ve semboliktir.

Geleneksel bir Koreli gelin, basit kesimler ve canlı renkler içeren tam boy bir elbise olan Hanbok'u giyer. Hindistan'da, geleneksel bir gelin nesiller boyu ailesine ait olan bir elbise giyebilir. Bahse girerim, dünyamızın temsil ettiği çarpıcı çeşitlilik sizi şaşırtacak. Dünyanın dört bir yanından gelin stillerini sizler için derledik.

İşte o gelinler...