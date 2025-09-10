Mynet Trend

Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor! 2026'da başlayacak...

İsveç hükümeti, 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda hayata geçirilecek yasak için milyonlarca dolar bütçe ayırdı.

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor! 2026 da başlayacak... 1

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.

Ülkedeki tüm okullarda tamamen yasaklanıyor! 2026 da başlayacak... 2

10 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
İsveç
