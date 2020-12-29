Ülkelerin ilginç yasakları/ Yasaklardan yasak beğen!

Ülkelerin ilginç yasakları listesini okumadan seyahate çıkmayın derim. Zira bu yasaklardan bazıları yalnızca ülke vatandaşlarını değil, ülkeyi ziyaret eden turistleri de kapsıyor. Hadi birlikte bakalım hangi ülkede ne yasakmış.

SİNGAPUR/ SAKIZ YASAĞI

Belki de en bilinen yasaklardan biri Singapur'da uygulanan sakız çiğneme yasağı. Yere tükürmenin de yasak olduğu Singapur'da, sakız sadece eczanelerde satılıyor ve kimlik ibrazıyla alınabiliyor.

Peki Singapur'da sakız çiğnemek neden yasak?

Bununla ilgili 2 farklı hikaye anlatılıyor. İlk durumda ülkede açılan metro sakız yüzünden arıza yapmış ve ülke milyonlarca dolar zarar etmiş. Metrodaki zararın bir sakızdan kaynaklandığını öğrenen yetkililer, sakız çiğnemeye yasak getirmiş.

İkinci hikayeye göre ülke yöneticilerinden biri koltuğun üzerindeki sakıza oturmuş ve bu olaya çok sinirlenmiş ve söz konusu yasak getirilmiş.

LONDRA/ MECLİS BİNASINDA ÖLÜM YASAĞI

Akla zarar yasaklardan biri Londra'dan geliyor. Londra'da meclis binasında ölmek yasak! Bir kraliyet sarayında ölen herkese kraliyet cenazesi töreni yapılması gerektiğine inanıyorlar. Bu sebeple de meclis binasında ölmeyi yasaklamışlar. Nasıl önüne geçmeyi planlıyorlar acaba?