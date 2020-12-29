Ülkelerin ilginç yasakları/ Yasaklardan yasak beğen!

Ülkelerin ilginç yasakları listesini okumadan seyahate çıkmayın derim. Zira bu yasaklardan bazıları yalnızca ülke vatandaşlarını değil, ülkeyi ziyaret eden turistleri de kapsıyor. Hadi birlikte bakalım hangi ülkede ne yasakmış.
Belki de en bilinen yasaklardan biri Singapur'da uygulanan sakız çiğneme yasağı. Yere tükürmenin de yasak olduğu Singapur'da, sakız sadece eczanelerde satılıyor ve kimlik ibrazıyla alınabiliyor.
Peki Singapur'da sakız çiğnemek neden yasak?
Bununla ilgili 2 farklı hikaye anlatılıyor. İlk durumda ülkede açılan metro sakız yüzünden arıza yapmış ve ülke milyonlarca dolar zarar etmiş. Metrodaki zararın bir sakızdan kaynaklandığını öğrenen yetkililer, sakız çiğnemeye yasak getirmiş.
İkinci hikayeye göre ülke yöneticilerinden biri koltuğun üzerindeki sakıza oturmuş ve bu olaya çok sinirlenmiş ve söz konusu yasak getirilmiş.
Akla zarar yasaklardan biri Londra'dan geliyor. Londra'da meclis binasında ölmek yasak! Bir kraliyet sarayında ölen herkese kraliyet cenazesi töreni yapılması gerektiğine inanıyorlar. Bu sebeple de meclis binasında ölmeyi yasaklamışlar. Nasıl önüne geçmeyi planlıyorlar acaba?
İsviçre'de bir yeri kiralayacağınız zaman sözleşmede 'gece yarısı ile sabah 06:00 arası sifon çekmek yasak' maddesi şeklinde bir kısıtlama olduğundan bahsediliyor. Ancak doğru kaynaklardan araştırıldığında bunun bir şehir efsanesi olduğunu görürsünüz. Gürültü konusunda hassas olan ülkede ev sahipleri bazı kişisel taleplerini sözleşmeye ekleyebiliyor ama bu konuda ülkenin getirdiği bir yasak bulunmuyor.
Ülkelerin ilginç yasakları listesine Milano, 'görüyorum ve arttırıyorum' demiş. İtalya'nın Milano şehrinde kamusal alanda somurtmayı yasaklamışlar. Bu çok eski ve halen yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.
2011’de okul kantinlerinde ketçabı yasaklayan Fransa’nın gerekçesi, ketçabın sağlıksız olması değil, Fransız yemek kültürüne ait olmaması. Mutfak kültürünü korumak için sınırları bu derece katı olan Fransızlar, ketçap barındıran okul kantinlerine ve denetimini yapmayan okula para cezası kesiyor.
İtalya’da güvercin beslemeye izin verilmiyor. Uygulamanın en katı olduğu yer Venedik. Güvercinlerin tarihi yapılara pislemesinden bıkan yetkililerin, güvercin besleme "suçu" için biçtikleri bedel 50-600 dolar arasında değişiyor.
Ülkelerin ilginç yasakları listesindeki en aklı başında yasaklardan biri olabilir bu madde. Acropolis gibi tarihi bölgelerde, olası tahribattan kaçınmak amacıyla ziyaretçilerin topuklu ayakkabı giymesini yasak.
Birleşik Krallık'ta camdan halı çırpmak, silkelemek yasak. Komşunun nice çamaşırının üstüne sofra bezi silkeleyen, yeni sildiği camına hunharca halı çırpan Türkler, İngiltere'de ne yapıyor acaba?
Avustralya Victoria'da Pazar günleri pembe pantolon giymenin yasak olduğunu biliyor muydunuz? Nedeni bilinmeyen bu yasak da ülkelerin ilginç yasakları listemizde yerini alıyor.
Tibetliler, Budizm ile tabiata tapınmanın ortak bir karışımı olan Tibet Budizm'ine (Lamaizm) inanıyorlar. Rahiplerine Lama, siyasi ve ruhani en büyük liderine ise Dalai Lama diyorlar.
Üst düzey ruhbanların reenkarnasyonla dünyaya döndüğüne, şuan hayatta olan 14 numaralı Dalai Lama'nın halen ilki ile aynı kişi olduğuna inanan Tibetlilere hükümetten izinsiz reenkarne olmayı yasaklayan Çin, böylece kendisine tehdit olarak gördüğü Lama'lardan kurtulmayı amaçlıyor.
'Çin Hükümetine; Ölüp tekrar dirilmek için izninizi istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.' şeklinde bir dilekçeyle reenkarnasyon başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz :)
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