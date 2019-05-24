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Ülkemizdeki Vikipedi Yasağı AİHM'e Gidiyor!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 24.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Wikimedia Foundation, Türkiye'deki Vikipedi yasağını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor.

Ülkemizdeki Vikipedi Yasağı AİHM'e Gidiyor!

Wikimedia'nın yayınladığı açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Türkiye’de iki yılı aşkın süredir devam eden Vikipedi erişim engelinin kaldırılmasını talep etmek için uluslararası bir mahkeme olan ve Avrupa Konseyi‘ndeki insan hakları ihlalleri davalarına bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne başvuru yoluna gidiyoruz. Bu başvuruyu her insan için temel haklar olan bilgi ve ifade özgürlüğüne bağlılığımızın bir parçası olarak yapmaktayız."

Wikimedia'ya göre, Vikipedi'nin Türkiye'de tamamen erişime engellenmesi, Avrupa Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel özgürlükleri ihlal ediyor.
Açıklamada ayrıca şunlar söyleniyor: "Geçtiğimiz iki yıl boyunca Wikimedia Vakfı Türkiye’deki Vikipedi erişim engelinin kaldırılması için elinden gelen her şeyi yaptı. Vikipedi’yi erişime engelleyen karar, engele rağmen herkes tarafından geliştirilmeye ve gönüllüler tarafından düzenlenebilmeye açık olan, iki maddeye atıfta bulunmakla yetindi. Endişelerin kaynağının – eğer varsa – ne olduğu henüz belli değil."

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Anahtar Kelimeler:
AİHM Vikipedi Wikimedia

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