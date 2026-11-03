Ülkenin altına 529 kilometrelik dev boru döşediler! Nedeni ortaya çıktı

Brezilya'da bulunan Minas-Rio boru hattı, Anglo American'ın demir cevheri operasyonlarının önemli parçalarından biri. Minas Gerais eyaletindeki maden bölgesini Rio de Janeiro eyaletindeki Atlas Okyanusu kıyısına bağlayan sistem, madencilik ile ileri mühendisliği bir araya getiriyor.

529 KİLOMETRE BOYUNCA 33 BELEDİYEDEN GEÇİYOR

Bölgede çıkarılan demir açısından zengin kayaçlar işlendikten sonra dev boru hattına aktarılıyor. Hat, Minas Gerais'te 26 ve Rio de Janeiro eyaletinde 7 olmak üzere toplam 33 belediyeden geçerek Sao Joao da Barra'daki Açu Limanı'na ulaşıyor.

Boru hattının inşasına 2010 yılında başlandı. Maden ile liman arasındaki sistem yaklaşık dört yıllık çalışmanın ardından 2014 yılında faaliyete geçti. İlk demir cevheri sevkiyatı ise 25 Ekim 2014'te gerçekleştirildi.

KATI DEMİR CEVHERİ BORUNUN İÇİNDEN NASIL GEÇİYOR?

Sistemin en dikkat çekici kısmı, katı haldeki demir cevherinin yüzlerce kilometre boyunca bir borunun içinde taşınabilmesi. Ancak madenden çıkarılan büyük kaya parçaları doğrudan boruya gönderilmiyor. Demir cevheri önce kırma, öğütme ve zenginleştirme işlemlerinden geçiriliyor. Böylece kaya küçültülüyor ve değerli demir içeren bölüm ayrıştırılıyor.

Ardından ince demir cevheri parçacıklarına kontrollü miktarda su ekleniyor. Ortaya yoğun ancak akışkan bir karışım çıkıyor. “Slurry” adı verilen bu karışım sayesinde demir cevheri, suyun içinde asılı halde boru hattı boyunca ilerleyebiliyor. Böylece milyonlarca tonluk malzemenin tüm yol boyunca kamyonlarla taşınmasına gerek kalmıyor.

YÜKSEK BASINÇLI POMPALARLA İLERLİYOR

Demir cevheri ve su karışımını yüzlerce kilometre boyunca hareket ettirmek için güçlü endüstriyel piston pompaları kullanılıyor. Sistem, uzun mesafenin yanı sıra Brezilya'nın güneydoğusundaki yükselti değişikliklerinin de üstesinden gelmek zorunda. Bu nedenle hat boyunca pompa ve vana istasyonları bulunuyor.

Basınç ölçümleri ve fiber optik sistemler sayesinde boru hattındaki değişiklikler sürekli takip ediliyor. Şirket 2022 yılında, boru hattı boyunca olağan dışı sesleri günün 24 saati tespit edebilmek amacıyla fiber optik akustik izleme sistemi kullandığını da duyurdu. Böylece hattın büyük bölümü yerin altında ve gözlerden uzakta olsa bile sistem sürekli kontrol altında tutuluyor.

YAPIMINDA 133 BİN TON ÇELİK KULLANILDI

529 kilometrelik hattın büyüklüğünü ortaya koyan en dikkat çekici verilerden biri de yapımında kullanılan malzemeler.

Yaklaşık 44 bin boru parçası bir araya getirilerek dev hat oluşturuldu. Ana boru hattının yapımında yaklaşık 133 bin ton çelik kullanılırken toplam 43 bin 774 kaynak işlemi gerçekleştirildi.

Boru parçalarının büyük bölümü yaklaşık 12 metre uzunluğundaydı. Hattın tepelerden, vadilerden ve zorlu arazilerden geçirilmesi için farklı mühendislik yöntemlerinden yararlanıldı. Bazı noktalarda tüneller ve yönlendirilmiş sondaj yöntemleri kullanılırken kimi bölgelerde yer üstü geçişleri yapıldı. Buna rağmen boru hattının yaklaşık yüzde 99'u toprağın altına gömüldü.

529 KİLOMETRELİK YOLCULUK LİMANDA SONA ERİYOR

Demir cevheri karışımının boru içindeki yolculuğu Rio de Janeiro eyaletindeki São João da Barra'da sona eriyor. Karışım burada Açu Limanı'ndaki demir cevheri terminaline hizmet veren filtreleme tesisine ulaşıyor. Filtreleme işlemiyle karışımın içerisindeki su ayrıştırılıyor ve geriye taşınabilir demir cevheri konsantresi kalıyor.

Demir cevheri daha sonra depolanarak büyük yük gemilerine aktarılıyor ve uluslararası pazarlara gönderiliyor. Böylece Brezilya'nın iç kesimlerinde yerin altından çıkarılan cevher, yüzlerce kilometrelik boru yolculuğunun ardından Atlas Okyanusu'na ulaşıyor.

YILDA 26,5 MİLYON TON TAŞIYABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

Minas-Rio sisteminin yıllık tasarım kapasitesi 26,5 milyon ton seviyesinde.

Bu rakam sistemin her yıl mutlaka bu miktarda üretim yaptığı anlamına gelmiyor. 2025 yılında Anglo American, Minas-Rio'da 24,8 milyon ton üretim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şirketin 2026 yılı için üretim beklentisi ise 24 ila 26 milyon ton arasında.

Boru hattının kesintisiz çalışabilmesi için düzenli kontroller de gerçekleştiriliyor. Hat, 2025 yılında planlı inceleme çalışmaları kapsamında 23 gün boyunca durduruldu.

Yüzeyde bakıldığında büyük bölümü fark edilmeyen sistem, yerin altında 529 kilometre boyunca uzanarak demir cevherini Brezilya'nın iç kesimlerinden Atlas Okyanusu kıyısındaki gemilere kadar taşıyor.