Florida'daki uçak kazasında bir aile yok olmuştu! Pilotun son mesajı ortaya çıktı

Florida'nın Palm Beach bölgesinde pazar öğleden sonra meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

Austin merkezli yazılım şirketleri Retention.com ve RB2B'nin kurucusu ve CEO'su 44 yaşındaki Adam Robinson, eşi Helen Sharp ve 4 yaşındaki kızları Emma ile 2 yaşındaki oğulları Charlie kazada yaşamını yitirdi. Ailenin ölümünü Robinson'ın kardeşi doğruladı.

Uçakta bulunan aile dostları Rachael Reed ve Charmi Fehr ile çocuk bakıcısı Anita Maria Apellido Cetina da hayatını kaybetti. Kazada 55 yaşındaki kaptan pilot Jeff Gregory ve 20 yaşındaki ikinci pilot Nathalia Gadelha Filgueiras da yaşamını yitirenler arasında yer aldı.

Aile için yapılan sosyal medya paylaşımında, "Helen ve Adam sonsuza kadar sürecek bir aşk hikayesiydi" ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda çiftin çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafına da yer verildi.

Seramik sanatçısı olan Helen Sharp'ın sosyal medya hesabında eserlerini ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

GENÇ PİLOTUN SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından en dikkat çeken ayrıntılardan biri, 20 yaşındaki ikinci pilot Nathalia Filgueiras'ın son mesajı oldu.

Genç pilotun üvey babası Thiago Corteleti, Filgueiras'ın kazadan yaklaşık 10 dakika önce erkek arkadaşına mesaj gönderdiğini açıkladı. Corteleti'nin aktardığına göre Filgueiras, saat 12.40'ta gönderdiği son mesajda "Türbülans var, buzlanma var" ifadelerini kullandı. Uçak saat 12.50'de düştü.

Palm Beach'te büyüyen Filgueiras'ın genç yaşına rağmen yaklaşık 1.300 saatlik uçuş tecrübesi bulunduğu belirtildi. Henüz ehliyeti yokken, 17 yaşında olduğu Ekim 2023'te hususi pilot lisansı alan Filgueiras, o dönem yerel basında da gündem olmuştu.

Genç pilot, CBS12'ye verdiği röportajda, "İnsanlar 'Araba kullanamıyorsun' dediğinde kesinlikle övünüyorum ve 'Evet ama uçabiliyorum' diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

UÇAĞIN ENKAZI 800 METRELİK ALANA YAYILDI

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, uçağın yere çarpmadan önce parçalanmaya başladığı ve enkazın yaklaşık 800 metrelik alana yayıldığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı. Uçağın eksi 10 derece sıcaklıkta seyrettiği, buzlanma yaşandığı ve şiddetli türbülansa girdiği belirtildi.

Araştırmacılar, uçakta karakutu bulunup bulunmadığını veya cihazın kazadan kurtulup kurtulmadığını henüz tespit edemedi.

Hava trafik kontrolü ses kayıtlarında ise kazadan önceki son saniyelerde kaptan pilot Jeff Gregory'nin dua ettiği, ikinci pilot Nathalia Filgueiras'ın çığlık atarak yardım istediği duyuldu.

Havacılık kazalarında uzmanlaşmış Podhurst Orseck firmasından avukat Zachary S. Gorwitz, genç pilotun telsizde duyulmasının uçuş kontrollerinde kaptan pilotun bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.