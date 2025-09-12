Mynet Trend

Ülkeyi karıştıran olay! Genç bir kadın ruhunu satmak istedi! Parayla bakın ne alacakmış

Rusya'da ortalığı karıştıran bir olay yaşandı. Genç bir kadın, internette gördüğü ilanı gerçek sanıp ruhunu satmak istedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 yaşındaki Katrina isimli bir kadın popüler "Labubu" koleksiyon bebekleri ve bir konser biletine para bulmak için ruhunu satmak istedi.

İLANI CİDDİYE ALDI

Dmitri isimli bir adamın internette "şaka amaçlı" yayınladığı bir ilanla başlanla başlayan olay ülke gündemine oturdu. İlanda, 100.000 ruble karşılığında bir ruh satın almak istediğini belirtti. Ancak 26 yaşındaki Katrina, bu ilanı ciddiye alarak teklifi kabul etti.

Telegram kanalı Mash'a konuşan genç kadın, "Ruhumun başına ne geleceğini umursamıyorum, kaderi artık yeni sahibinin takdirinde" diyerek şaşkınlık yarattı. Olayın duyulmasının ardından Rus Ortodoks Kilisesi, Katrina'nın eylemini "günah" olarak nitelendirerek "kötülüğün tarafını seçtiğini" açıkladı. Kilise yetkilileri, genç kadına acilen bir "kilise psikiyatristinden" destek alması tavsiyesinde bulundu.

