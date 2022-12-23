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Ülkeyi kasıp kavuran transfer iddiası! Icardi ile anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı alacaklar

23.12.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin basınında olay bir iddia yer aldı. Galatasaray'ın golcüsü Icardi ve Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı ilgilendiren bu iddiaya göre iki takım da golcüsünü kaybedebilir. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi'nin ayrılma ihtimali daha yüksek gözükse de, Valencia'nın da gidişinin ihtimali olası olarak yazıldı.

Ülkeyi kasıp kavuran transfer iddiası! Icardi ile anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı alacaklar
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin yanında Enner Valencia'yı da bağlayan bu dedikodu ortalığı karıştıracak cinsten...

ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR

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Galatasaray'ın kadrosuna katması zor olan Icardi için Arjantin Ligi takımlarından Newell's Old Boys, yıldız golcüyü gündemine aldı. Sezon sonu takımdan ayrılarak PSG'ye dönecek Icardi için girişimlere başlayan Newell's Old Boys, Icardi'nin menajeriyle de görüştü.

ICARDI OLMAZSA VALENCIA

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Newell's Old Boys, Mauro Icardi ile anlaşamaması durumunda Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya yönelecek. 33 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.


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Enner Valencia Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray ligi yaşında

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