Ülkeyi kasıp kavuran transfer iddiası! Icardi ile anlaşamazlarsa Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'yı alacaklar

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Icardi'nin yanında Enner Valencia'yı da bağlayan bu dedikodu ortalığı karıştıracak cinsten...

ÜLKESİNE GERİ DÖNEBİLİR

Galatasaray'ın kadrosuna katması zor olan Icardi için Arjantin Ligi takımlarından Newell's Old Boys, yıldız golcüyü gündemine aldı. Sezon sonu takımdan ayrılarak PSG'ye dönecek Icardi için girişimlere başlayan Newell's Old Boys, Icardi'nin menajeriyle de görüştü.

ICARDI OLMAZSA VALENCIA

Newell's Old Boys, Mauro Icardi ile anlaşamaması durumunda Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia'ya yönelecek. 33 yaşındaki oyuncunun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.



