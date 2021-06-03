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“Ülkeyi terk ederim” demişti... Tuvana Türkay Londra yolcusu

03.06.2021 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvana Türkay, bir yıl önce Londra’da hizmete açtığı fakat pandemi yüzünden kapattığı oyunculuk okulunu 15 Temmuz tarihinde yeniden açıyor.

“Ülkeyi terk ederim” demişti... Tuvana Türkay Londra yolcusu

Son olarak Star Tv ekranlarındaki Kağıt Ev dizisinde Arzu karakterini canlandıran Tuvana Türkay, Londra yolcusu. Dizi Doktoru’nun haberine göre; Tuvana Türkay, Londra'da 1 yıl önce kurduğu oyunculuk okulunda 15 Temmuz'dan itibaren eğitim vermeye başlayacak.

TUVANA TÜRKAY, PANDEMİ YÜZÜNDEN OKULU KAPATMIŞTI

Tuvana Türkay, Londra'da 1 yıl önce 'T'acTing Talent Studio' adını verdiği bir oyunculuk okulu açmıştı. Tuvana Türkay'ın açtığı okul pandemi nedeniyle kapatılmıştı. Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle birlikte Türkay'ın okulu yeniden faaliyete geçecek.

Tuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederimTuvana Türkay isyan etti: Mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim

Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz'dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.

TUVANA TÜRKAY: ÜLKEYİ TERK EDERİM

Estetik yaptırmadan önceki haliyle sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya hesabından kendisi hakkında yapılan gönderiye sinirlenerek isyan etmişti. Güzel oyuncu, "Size göre yapılmayan yerim yok ki burnum dışında en ufak bir estetik müdahaleyi çıkarın ben bu mesleği bırakıp ülkeyi terk ederim." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Koş git cehapeli seni ingilizlerin kucagına bu vatan sizlere fazla sözde sanatçıymış senin neren sanatçı be ancak oranızı buranızı açmayı bilirsiniz
iyide vatana millete ne faydan varki ülkede olsan ne olur olmazsan ne olur

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