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Ultra geniş açılı kamerasıyla daha fazla detayı yakalayın!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:23 | Son Güncelleme

Huawei Mate 20 Pro’nun arka tarafında Leica ortaklığıyla hazırlanan 3 kamera bulunuyor. Böylelikle kullanıcıların her durum ve ortama göre en uygun kamera tercihi yaparak en iyi fotoğraflar ve videoları elde etmeleri hedefleniyor.

Ultra geniş açılı kamerasıyla daha fazla detayı yakalayın!

Huawei Mate 20 Pro’da 40MP değerde kamera ile hızlı ve net sonuçlar alabilirken, uzak mesafeli fotoğraflar için 8MP değerdeki kameraya başvurabiliyorsunuz. Eğer tek bir kareye çok fazla detay sığdırma amacındaysanız, öyleyse 20MP’lik Ultra Geniş Açı Lensi tam da size göre. Huzur veren manzara fotoğraflarından kalabalık arkadaş fotoğraflarına kadar sunabileceği pek çok şey var. Ayrıca gelişmiş yapay zekâ sistemi sayesinde kamera tarafında da kullanıcılara pek çok çözüm sunuluyor. Sahne tanımlaması ve ışık düzeyi ayarlaması gibi örneğin.

Mate 20 Pro’nun hemen her konuda olduğu gibi kamera tarafında da şu an en gelişmiş akıllı telefonlardan bir tanesi olduğunu söylememiz gerek. Bu yazımızda, “Ultra geniş açılı fotoğraf çekimi” özelliğinden söz edeceğiz.

Diyelim ki küçük bir mekânda, kalabalık bir arkadaş toplantısındasınız. Ortam çok sıcak ve eğlenceli, ama ışık düzeyi düşük…

Bundan birkaç sene öncesine gidecek olursak, tüm detayları tek bir fotoğraf karesine sığdırmak oldukça zordu. Öncelikle, arkadaşlarınızı fotoğraf karesine sığdırabilmek için uzak bir konuma gitmeniz gerekirdi. Peki ya uzaklaşacak kadar mesafenin olmadığı bir yerde bulunduğunuzu düşünün?

Bazen de yakın bir mesafeden tek seferde büyük bir yapının (Heykel, gökdelen, tarihi yapı gibi) tamamını çekmek istersiniz. Öte yandan, düşük ışık koşullarında pek çok telefonun kamera performansı düşer, detayları keskin bir şekilde yakalamakta zorlanır ve çekilen fotoğraflardaki renk tonları da genellikle göze hoş gelmez.

Tekrar günümüze dönecek olursak, işte Mate 20 Pro’nun geniş açılı kamerasıyla bu sorunlar birer birer ortadan kalkıyor. Ufak alanlarda, hatta çok yakın mesafelerde bile çok geniş açılı fotoğraflar çekerek detayları tek bir kareye rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Üstelik, keskin detaylar ve gerçekçi renkler için ortamda güçlü bir ışık kaynağının olması da şart değil. Gece çekimlerinde bile yapay zekânın da desteğiyle olabilecek en net fotoğrafları çekebilirsiniz.

Bitmedi. Başta da belirttiğimiz gibi, geniş açılı kamera, gezip görmekten hoşlanan kullanıcılar için harika bir yol arkadaşı demek. Örneğin doğa manzaraları. Normalde birden fazla fotoğraf karesinde elde edebileceğiniz detayları tek dokunuşla tek fotoğraf karesinde yakalamak çok önemli. Üstelik, zamandan da tasarruf ettiğiniz için detay kaybınız olmuyor. Belli mi olur, belki de bir sincap görür ve o kaçmadan fotoğraflamak istersiniz? İşte geniş açının bir avantajı daha.

Mate 20 Pro’daki toplamda 4 kameradan bir tanesi olan 20MP’lik geniş açılı kamera, dar alanlarda bile geniş seçenekler sunabilen, normal bir fotoğrafın ötesine geçerek daha fazla detayı tek seferde yakalamanıza imkân sunuyor. Üstelik, çok daha keskin olarak.

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