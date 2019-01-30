Ultra geniş açılı kamerasıyla daha fazla detayı yakalayın!

Huawei Mate 20 Pro’da 40MP değerde kamera ile hızlı ve net sonuçlar alabilirken, uzak mesafeli fotoğraflar için 8MP değerdeki kameraya başvurabiliyorsunuz. Eğer tek bir kareye çok fazla detay sığdırma amacındaysanız, öyleyse 20MP’lik Ultra Geniş Açı Lensi tam da size göre. Huzur veren manzara fotoğraflarından kalabalık arkadaş fotoğraflarına kadar sunabileceği pek çok şey var. Ayrıca gelişmiş yapay zekâ sistemi sayesinde kamera tarafında da kullanıcılara pek çok çözüm sunuluyor. Sahne tanımlaması ve ışık düzeyi ayarlaması gibi örneğin.

Mate 20 Pro’nun hemen her konuda olduğu gibi kamera tarafında da şu an en gelişmiş akıllı telefonlardan bir tanesi olduğunu söylememiz gerek. Bu yazımızda, “Ultra geniş açılı fotoğraf çekimi” özelliğinden söz edeceğiz.

Diyelim ki küçük bir mekânda, kalabalık bir arkadaş toplantısındasınız. Ortam çok sıcak ve eğlenceli, ama ışık düzeyi düşük…

Bundan birkaç sene öncesine gidecek olursak, tüm detayları tek bir fotoğraf karesine sığdırmak oldukça zordu. Öncelikle, arkadaşlarınızı fotoğraf karesine sığdırabilmek için uzak bir konuma gitmeniz gerekirdi. Peki ya uzaklaşacak kadar mesafenin olmadığı bir yerde bulunduğunuzu düşünün?