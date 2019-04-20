Ultra ince Power Bank

Telefonlarda pek çok üst seviye özellik olsa da, pil sorunu sebebiyle bu özelliklerin çoğunu istediğimiz gibi kullanamıyoruz bile. Örneğin, tek şarj ile saatlerce 3 boyutlu oyunları oynayabilir misiniz ya da dakikalar boyunca 4K videolar çekip, bir de canlı yayın yapabilir misiniz? Ekstra şarj desteği almadan zor doğrusu. Hal böyle olunca, power bank, yani taşınabilir yedek piller de ilgi odağı oldu. Ama artık eskisi gibi “yedek pil olsun da ne olursa olsun” düşüncesinde değiliz. Zira kapasitesinden şarj etme hızına, tasarımına kadar dikkat ettiğimiz pek çok konu var.
Sanıyorum “Bir power bank’in tasarımı neden önemli?” diye sormaya gerek yoktur. Bu bir taşınabilir ürün, dolayısıyla ince ve hafif olması, taşınabilirliğini artırıyor. Ürün, 10.8mm kalınlıkta.
TP-Link Ultra Slim Power Bank, altın renge sahip, yanlardan yumuşatılmış tasarımla geliyor. Çoğunlukla plastik malzeme kullanılmış, ki bu sayede ağırlığa olumsuz bir etkisi yok.
Detaylarına baktığımızda, bir tane güç tuşu, güç seviyesini gösteren 4 tane küçük LED ışık, bir tane USB girişi ve bir tane de microUSB bağlantı noktası var. Ürünün kutusundan da sadece microUSB kablo çıkıyor. Yani Type-C ve Lightning girişli cihazlarınız için onların kablolarını kullanmanız gerekiyor.
Bu ürünü mobil oyun konsollarınızda bile kullanabilirsiniz. TP-Link’in belirttiğine göre TL-PBB6000, hızını 5V/2,4A değerindeki şarj hızı sayesinde, pek çok rakibine göre cihazları daha hızlı şarj edebiliyor. Örneğin, iPhone 6s Plus, kendi şarj cihazıyla 250 dakikada tam şarj oluyor. Bu taşınabilir pille ise, 150 dakikada tamamen şarj olabiliyor.
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