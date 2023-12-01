Ulu orta nasıl yazılır? Ulu orta ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

2000’li yılların başından itibaren teknolojinin gelişmesi ve hayatın daha hızlı akmaya başlamasıyla birlikte kitap okuma oranı oldukça azalmıştır. Hayatın hızlanması, insanların kitap okurken gösterdiği sabrı da etkilemiştir. Merak edilen konular internet üzerinden öğrenilebiliyor ve pek çok insan düşüncelerini sosyal ağlarda ifade edebiliyor. İsteyenlerin kolayca yazı paylaşabildiği internet sitelerinde kelimelerin çoğunlukla yanlış yazıldığı görülüyor. Sözcüklerin yanlış yazılması ise yayılarak bilgi kirliliğine neden oluyor. Türkçeyi TDK kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen bireyler, ulu orta gibi sözcüklerin doğru yazım şekilleri konusunda araştırma yapıyorlar. Sözcüklerin anlamları ve yazım kuralları ile ilgili birincil kaynak olan Türk Dil Kurumunun internet sitesi üzerinden bu bilgiler kolaylıkla edinilebiliyor.

Ulu orta nasıl yazılır?

Sere serpe TDK anlamları, ‘aşikar, ayan beyan ve açık açık’ kelimeleriyle eş anlamlı olarak ifade edilir. Ayrıca ulu ve orta sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yeni sözcük, insanların gözünün önünde, hiç kimseden gizlemeden, açıkça anlamlarına gelir. Türkçede bulunan her dil öğesinin yazılış biçimi ile ilgili bir kural mevcuttur. Ancak, dilimizde çok fazla kelime olması nedeniyle her kural bilinmez. Bu nedenle pek çok insan ulu orta bitişik mi yazılır sorusunu sorar. Bu sözcüğün genellikle sosyal mecralarda ‘uluorta’ şeklinde bitişik yazıldığı görülür. Ancak, TDK yazım kılavuzlarında ulu orta yazımı ayrı olması gereken bir sözcük olarak belirtilmiştir. Ayrıca ulu orta gibi pek çok ikileme sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

Ulu orta doğru yazılışı nedir?

Türkçe dilbilgisi konusunda tek yetkili kurum Türk Dil Kurumudur. Anlaşılır ve doğru bir iletişim kurabilmek için yazı dilindeki kurallara uymak gerekir. Zira Türkçede bulunan sözcükler doğru yazıldığında bir anlam ifade ederler. Fakat birçok sözcük grubunun doğru yazılışı konusunda tereddütler bulunur. Ulu orta sözcüğü de sıklıkla yazım yanlışı yapılan sözcükler arasında bulunur. Yazım kurallarına uygun bir biçimde metin oluşturmaya özen gösteren kişiler, arama motorlarında ulu orta ayrı mı yazılır sorusunun cevabını araştırırlar. TDK tarafından belirtilen dilbilgisi kurallarına göre ulu orta ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin doğru ve yanlış yazım biçimi aşağıdaki gibidir:

Ulu orta (Doğru kullanım)

Uluorta (Yanlış kullanım)





