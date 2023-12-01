EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Ulu orta nasıl yazılır? Ulu orta ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Ulu orta nasıl yazılır? Ulu orta ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.11.2023 19:21 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede binlerce kelime olması nedeniyle pek çok kelime grubu oluşmuştur. Bunlar içerisinde birleşik kelimeler de bulunur. Birleşik kelimeler gündelik yaşam içerisinde, konuşma dilinde veya yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Bilhassa deyimlerin pek çoğu birleşik kelimeler ile oluşur. Bu durumda sıkça kullanılan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusu ciddiye alınmalıdır. Doğru yazılışı merak edilen kelimelerden biri de ulu ortadır. Peki ulu orta nasıl yazılır?

2000’li yılların başından itibaren teknolojinin gelişmesi ve hayatın daha hızlı akmaya başlamasıyla birlikte kitap okuma oranı oldukça azalmıştır. Hayatın hızlanması, insanların kitap okurken gösterdiği sabrı da etkilemiştir. Merak edilen konular internet üzerinden öğrenilebiliyor ve pek çok insan düşüncelerini sosyal ağlarda ifade edebiliyor. İsteyenlerin kolayca yazı paylaşabildiği internet sitelerinde kelimelerin çoğunlukla yanlış yazıldığı görülüyor. Sözcüklerin yanlış yazılması ise yayılarak bilgi kirliliğine neden oluyor. Türkçeyi TDK kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyen bireyler, ulu orta gibi sözcüklerin doğru yazım şekilleri konusunda araştırma yapıyorlar. Sözcüklerin anlamları ve yazım kuralları ile ilgili birincil kaynak olan Türk Dil Kurumunun internet sitesi üzerinden bu bilgiler kolaylıkla edinilebiliyor.

Ulu orta nasıl yazılır?

Sere serpe TDK anlamları, ‘aşikar, ayan beyan ve açık açık’ kelimeleriyle eş anlamlı olarak ifade edilir. Ayrıca ulu ve orta sözcüklerinin birleşmesiyle oluşan yeni sözcük, insanların gözünün önünde, hiç kimseden gizlemeden, açıkça anlamlarına gelir. Türkçede bulunan her dil öğesinin yazılış biçimi ile ilgili bir kural mevcuttur. Ancak, dilimizde çok fazla kelime olması nedeniyle her kural bilinmez. Bu nedenle pek çok insan ulu orta bitişik mi yazılır sorusunu sorar. Bu sözcüğün genellikle sosyal mecralarda ‘uluorta’ şeklinde bitişik yazıldığı görülür. Ancak, TDK yazım kılavuzlarında ulu orta yazımı ayrı olması gereken bir sözcük olarak belirtilmiştir. Ayrıca ulu orta gibi pek çok ikileme sözcüğü ayrı yazılmalıdır.

Ulu orta doğru yazılışı nedir?

Türkçe dilbilgisi konusunda tek yetkili kurum Türk Dil Kurumudur. Anlaşılır ve doğru bir iletişim kurabilmek için yazı dilindeki kurallara uymak gerekir. Zira Türkçede bulunan sözcükler doğru yazıldığında bir anlam ifade ederler. Fakat birçok sözcük grubunun doğru yazılışı konusunda tereddütler bulunur. Ulu orta sözcüğü de sıklıkla yazım yanlışı yapılan sözcükler arasında bulunur. Yazım kurallarına uygun bir biçimde metin oluşturmaya özen gösteren kişiler, arama motorlarında ulu orta ayrı mı yazılır sorusunun cevabını araştırırlar. TDK tarafından belirtilen dilbilgisi kurallarına göre ulu orta ayrı yazılması gereken bir kelimedir. Kelimenin doğru ve yanlış yazım biçimi aşağıdaki gibidir:

  • Ulu orta (Doğru kullanım)
  • Uluorta (Yanlış kullanım)
    Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ara tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenlediAra tatil kaldırılacak mı? MEB anket düzenledi
Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...
ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?ALES ne zaman başlıyor ve bitiyor? ALES/3 saat kaçta, kaç soru?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır tdk
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Türk-iş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Türk-iş Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması!

Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den üzen haber...

Darülaceze'de tedavi altındaydı! Zerrin Özer'den üzen haber...

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Okullara tatil haberleri peş peşe geldi! İstanbul, Zonguldak, Bolu...

Okullarda müfredat değişiyor!

Okullarda müfredat değişiyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.