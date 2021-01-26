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Uluabat Gölü nerede, hangi ilimizdedir? Uluabat Gölü oluşumu, gezilecek yerler

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 26.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Uluabat Gölü nerede, hangi ilimizdedir? Uluabat Gölü oluşumu, gezilecek yerler

Göl zengini ülkemizde kuraklık son yıllarda giderek artsa da bir çok gölümüz kurumuş, yok olmuş olsa da halen mevcut olan göllerimizin kıymetini bilmemiz gerek. Onlardan biri de Uluabat Gölü.

Uluabat Gölü Bursa gezilecek yerler listenizde muhakkak olmalı. Hem doğaya hem tarihe karışmak isteyenlerin soluğu aldığı Uluabat Gölü hakkında detaylı bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz.

ULUABAT GÖLÜ NEREDE, HANGİ İLİMİZDEDİR?

Eski ismi Apolyont Gölü olan Uluabat Gölü, Bursa ilinde bulunuyor.

Bursa-Uluabat Gölü arası 46 km.

Uluabat Gölü yol tarifi için buraya tıklayın.

ULUABAT GÖLÜ OLUŞUMU

Uluabat, tektonizma kontrolünde açılan bir ova içinde alüvyal set gölü olarak gelişmiş. Uluabat Gölü'nün jeolojik evrimi hakkında değişik yorumlar bulunuyor. Pfannestiel, Marmara Denizi'nin güney ve güneybatı kıyısında yer alan Manyas, Apolyont (Uluabat) ve Sapanca göllerinin eski Sarmastik denizinin kalıntıları olduğunu jeolojik ve paleontolojik bulgulara dayanarak ileri sürüyor. Pfannenstiel, Deveciyan ve Kosswig, Marmara Denizi'nin tatlı sudan tuzlu su dönemine geçiş sürecinde, tatlı ve hafif acı sulara ve buna uygun fauna elemanlarına sahip Sarmatik denizin birçok elemanlarının akarsuların beslediği sığınak bölgelere göçtüğünü belirtiyor ve gölün Sarmatik relikleri olan balık türlerinin bu duruma kanıt olduğunu ifade ediyorlar.

ULUABAT GÖLÜ ÖZELLİKLERİ

Gölün ortalama derinliği 2,5 metredir. Büyük bir bölümü oldukça sığ olup, bu kesimlerdeki derinlik 1-2 metre arasında değişiyor. En derin yeri 10 metreyi buluyor. Uluabat Gölü'nün Doğu-batı yönünde uzunluğu 23–24 km, genişliği ise 12 km kadardır. Gölde bazı adacıklar ve kayalıklar bulunuyor. Göl kirli beyaz bir renge sahip ve dibi çamurlu bir yapıdadır. Rüzgârlı havalarda bulanıklaşıyor.

uluabat gölü

Uluabat Gölü; Anadolu’ya kuzeybatıdan giren kuş göç yolu üzerinde bulunması, bünyesinde yüksek miktarda kuş barındırması, çok zengin flora ve faunaya sahip bir sulak alan olması nedeniyle 1998 yılında RAMSAR sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır.

ULUABAT GÖLÜ EFSANESİ

Uluabat Gölü hikayesine göre, Marmara Denizi’nin güneyinde bulunan Odryses Çayı, Bandırma’dan denize dökülüyormuş. Bugünkü Ulubat Gölü’nün olduğu yerde Apollonia Krallığı, Odryses Çayı’nın bulunduğu yerde de Melde Krallığı bulunuyormuş. Melde Kralı, Apollonia kralının kızını oğluna istemiş. Ancak kızın gönlü olmadığı için prensle evlenmemiş. Apollonia Kralı da kızını korumak için, bir tepe üzerinde saray yaptırarak kızını burada saklamış. Bu duruma çok sinirlenen Melde Kralı intikam almak için Odryses Çayı’nın yolunu değiştirip Apollonia kentinin bulunduğu topraklara akmasını sağlamış. Böylece tüm Apollonia toprakları sular altında kalırken prensesin bulundugu sarayın çevresi sularla çevrili birer ada olarak kalmış. Efsaneye göre Ulubat Gölü de böyle oluşmuş.

uluabat gölü bursa

ULUABAT GÖLÜ GEZİLECEK YERLER

Uluabat Gölü etrafında gezebileceğiniz en popüler yer Gölyazı. Bunun yanı sıra Ayvaini Mağarası, Suuçtu Şelalesi, Kocaçay Deltası, Eskikaraağaç Köyü ve Uluabat Kuş Cenneti gibi bir çok noktayı ziyaret ederek seyahatinizi zenginleştirebilirsiniz.

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