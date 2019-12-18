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Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında 17'nci güne girildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da 1 Aralık gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarında 17'nci güne girildi. Bu zamana kadar Oteller bölgesinden arama çalışmalarına başlayan ekipler, Derekızık mevkiinden Uludağ'a tırmanış yaparak bölgeyi tarıyor. Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton bulmuştu.

İstanbul'dan 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, Uludağ'a tırmanışa geçti. İki dağcı bir süre sonra etkili olan siste, hava kararınca yollarını kaybetti. Mert Alparslan ve Efe Sarp'a ulaşamayan aileleri, akşam saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine saat 23.00 sıralarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. 7'nci günde Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait mont ve bere bulan ekipler, çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırdı.

2 ADET BATON BULUNMUŞTU

Küreklidere bölgesini didik didik arayan ekipler, 9'uncu günde de Alparslan ve Sarp'a ait olduğu belirlenen 2 adet baton buldu.

ARAMALAR ORAYA YOĞUNLAŞTI

1 Aralık'ta geldikleri Uludağ'da kaybolan Efe Sarp ve Mert Alparslan'ın arama çalışmalarında 17'nci güne girildi. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar Oteller bölgesinden arama çalışmalarına başlayan ekipler, Derekızık mevkiinden Uludağ'a tırmanış yaparak bölgeyi tarıyor. Yer yer 60 santimetre kar kalınlığı ve engebeli arazide arama faaliyetini sürdüren ekiplerin akşam saatlerine kadar çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
bursa Uludağ kayıp dağcılar mert alpaslan efe sarp

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