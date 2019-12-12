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Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için başlatılan çalışmalarda 11. güne girildi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaş için başlatılan arama çalışmalarına 11. gününde devam ediliyor. Aramaya bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ile bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılırken aramalar Küreklidere mevkisinde sürüyor.

Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için başlatılan çalışmalarda 11. güne girildi

Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan ve Efe Sarp için başlatılan arama çalışmalarına 11. güne girildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara bir jandarma insanlı keşif uçağı, iki helikopter, jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ile bazı sivil arama kurtarma ekipleri katılıyor.

ARAMALAR KÜREKLİDERE MEVKİSİNDE SÜRÜYOR

Ekipler çalışmalarını Efe Sarp'a ait mont ve berenin yanı sıra iki batonun (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunduğu Küreklidere mevkisinde sürdürüyor.

HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Aramalarda şu ana kadar başka herhangi bir ize rastlanamadığı öğrenildi.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alparslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ mert alparslan efe sarp

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
mont ve bere gölün yanında bulunmuştu acaba biri göle düşmüş diyeride onu kurtarmak için montunu ve beresini çıkarmış ona yardım ederken boğulmuşlar olabilirmi ?
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