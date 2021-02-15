Uludağ'da korana kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağız

Koronavirüse yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım” dedi.

Demet Akalın, Okan Kurt’la birlikte canlı yayın açarak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Okan Kurt sürecinin sert geçtiğini söyledi ve “Eklem ve göğüslerimde ağrılar var ve yürüyemiyorum” dedi.

Demet Akalın, kendisine gelen eleştirilere ise “Oteller, kafeler falan yazıyorsunuz ya biz zaten oturduğumuz her yerde maskemizi takıyorduk. Okan bey bir gün küçük bir odada maskesiz oyun oynadı. Biz orada tufaya düştük. Benim de suçum var keşke Uludağ diye ısrar etmeseydim” dedi.

Ben hafif geçiriyorum, Okan bey ağır geçirdi. Okan’dan 3 gün gerideyim.”

"İrem Derici ve Gülben Ergen her gün arıyor" diyen Akalın "Negatife döndükten sonra hacamat yaptıracağız" dedi.



