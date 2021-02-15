MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uludağ'da korana kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağız

Uludağ'da korana kapan Demet Akalın: Hacamat yaptıracağız

15.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayak merkezleri açılınca tatile giden Demet Akalın ve sevgilisi Okan Kurt koronavirüs oldu. Akalın canlı yayında "Keşke Uludağ diye ısrar etmeseydim" dedi.

Koronavirüse yakalanan Demet Akalın ve Okan Kurt, tedaviye evde devam ediyor. Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım” dedi.

Demet Akalın, Okan Kurt’la birlikte canlı yayın açarak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Okan Kurt sürecinin sert geçtiğini söyledi ve “Eklem ve göğüslerimde ağrılar var ve yürüyemiyorum” dedi.

Demet Akalın, kendisine gelen eleştirilere ise “Oteller, kafeler falan yazıyorsunuz ya biz zaten oturduğumuz her yerde maskemizi takıyorduk. Okan bey bir gün küçük bir odada maskesiz oyun oynadı. Biz orada tufaya düştük. Benim de suçum var keşke Uludağ diye ısrar etmeseydim” dedi.

Ben hafif geçiriyorum, Okan bey ağır geçirdi. Okan’dan 3 gün gerideyim.”

"İrem Derici ve Gülben Ergen her gün arıyor" diyen Akalın "Negatife döndükten sonra hacamat yaptıracağız" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Demet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine o isim geldiDemet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine o isim geldi
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

20 yaşındaki genç 5 kilometre boyunca bakın neden kaçmış

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Ünlü spikerin paylaşımları yönetimi rahatsız etti! Flaş karar

Diğer Haberler

Eski korumasından Michael Jackson hakkında inanılmaz açıklama: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

En yakını açıkladı: 'Yüz maskesi takıyordu çünkü...'

Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu

Aşıklardan yeni fotoğraf

Müge Anlı canlı yayında isyan etti! Sevgi Kıranlı'nın eşi Davut Kıranlı intihar etti mi?

Davut Kıranlı intihar etti mi? İsyan etti

Aslı Hünel kimdir? Demet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine geldi! Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Demet Akalın koronavirüse yakalanınca yerine o isim geldi

Yaşar Alptekin kimdir? Eşini kaybetmişti, canlı yayında içini döktü! Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim?

Eşini kaybetmişti! 'Sevgilim var' deyince Alişan şoke oldu

MasterChef Barbaros Yoloğlu'dan cinsel tercih itirafı

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.