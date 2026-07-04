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Uludağ'ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları

Uludağ'ın zirvesinde bulunan buzul gölleri, yaz ortasında Antarktika'yı aratmayan görüntülere sahne oldu. Buzların hala erimediği göllerinin bazıları yol seviyesinin üzerine çıktı. Uzmanlar göllerdeki su ve buz yoğunluğunu Uludağ'da son 62 yılın en yağışlı geçen kış mevsimine bağladı.

Uludağ'ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları

Bursalı tecrübeli dağcı İsmet Şentürk, göller bölgesinde yaptığı gözlemlerde son yılların en sıra dışı doğa olayını kayda aldı. Buzul göllerinin etrafındaki buzlu alanda yürüyen Şentürk geceyi yaz ortasında sıcaklığın - 5 derecenin altında olduğu zirvede geçirdi. Eriyen buz kalıplarının arasında Antartika'yı akıllara getiren buzlu göller masalsı görüntüleriyle doğa severleri kendine hayran bıraktı. Usta dağcı ayrıca buzlu gölde çığ akıntısının meydana getirdiği değişimleri de tespit etti ve kayda aldı.

Şentürk, 2026 yılının son 62 yılın en yağışlı kış mevsimi olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Göller bölgesinde bugüne kadar alışık olmadığımız şekilde doluluk yaşanıyor. Kar seviyeleri önceki yıllara göre çok daha yüksek. Eriyen karlar gölleri doldurmaya devam ediyor. Tahliye az ama eriyen kar miktarı fazla olduğu için göller aşırı şekilde dolmuş durumda" dedi.

Uludağ ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları 1

Özellikle Karagöl'ün taşma seviyesine ulaştığını vurgulayan Şentürk, "Geçmiş yıllarda göl ile yol arasında boşluk olurdu. Bu yıl ise taşma seviyesine ulaştığını gözlemledik. Bu çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı. Uludağ bizlere her zaman farklı sürprizler yapıyor. Yıllarca gezsek bile bitmeyecek bir doğaya sahip" ifadelerini kullandı.

Uludağ ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları 2

Görüntülerde, yaz ortasında buzla kaplı göller ve çevresinde oluşan kutup manzaraları dikkat çekti. Bölgedeki doğa severler için eşsiz bir görsel şölen sunan bu durum, Uludağ'ın iklimsel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ
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