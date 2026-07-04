Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çobanları silahla tehdit edip 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Van'ın Tuşba ilçesinde 800 küçükbaş hayvanın silahlı kişiler tarafından yağmalandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri İHA destekli operasyon başlattı. Arazide bulunan hayvanlar sahibine teslim edilirken, çobanları silahla tehdit ederek sürüyü gasp ettikleri öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi.

Çobanları silahla tehdit edip 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Van’da 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının alınması üzerine harekete geçildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli başlatılan arama çalışmaları neticesinde; 800 adet küçükbaş hayvan arazide tespit edilerek sahibine teslim edildi.

Çobanları silahla tehdit edip 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar 1

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak; çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uludağ'ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaralarıUludağ'ın buzul gölleri taştı: Yaz ortasında kutup manzaraları
Dünyanın en pahalı mektubu! Elinde tutan servet taşıyorDünyanın en pahalı mektubu! Elinde tutan servet taşıyor

Anahtar Kelimeler:
Çoban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

İstanbul'da erkeklerin kabusu olan kadın yakalandı! Karar belli oldu

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Hiçbir projeyi kabul etmiyordu! Sonunda geri dönüyor

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

Resmi Gazete’de sigara kararı! 1 milyon kişi yararlanabilecek

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

İslam Memiş kritik tarihi verdi: "Özellikle gümüş yatırımcıları dikkat"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.