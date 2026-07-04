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Dünyanın en pahalı mektubu! Elinde tutan servet taşıyor

Dünyanın en pahalı mektuplarından biri olan 'Bordeaux Mektubu', bir efsane olarak kabul ediliyor. Bu mektubu özel kılan 2 küçük detay bulunuyor. İşte merak edilenler...

Dünyanın en pahalı mektubu! Elinde tutan servet taşıyor
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Tarihte gönderilen sayısız mektup arasında bazıları yalnızca içeriğiyle değil, taşıdığı detaylarla da büyük değer kazanıyor. Bunlardan biri olan ve koleksiyon dünyasında efsane olarak kabul edilen "Bordeaux Mektubu", bugün dünyanın en pahalı mektuplarından biri olarak gösteriliyor. Onu özel kılan ise yazılan satırlar değil, zarfın üzerindeki iki küçük pul.

HİKAYE 1847 YILINDA BAŞLADI

Bordeaux Mektubu'nun hikayesi 4 Ekim 1847 tarihinde dönemin İngiliz sömürgesi olan Mauritius'ta başladı. Başkent Port Louis'te yaşayan şarap tüccarı Edward Francis, Fransa'nın Bordeaux kentindeki iş ortaklarına bir mektup gönderdi.

Mektupta, kendisine gönderilen 48 fıçı şarabın teslim alındığı ve bunların önemli bir kısmının satıldığı bilgisi yer alıyordu. İçeriği bakımından oldukça sıradan görünen bu ticari yazışma, yıllar sonra koleksiyon dünyasının en değerli parçalarından biri haline gelecekti.

SERVET DEĞERİNDEKİ 2 PUL

Mektubu eşsiz kılan unsur, zarfın üzerine yapıştırılan iki nadir Mauritius pulu oldu.

Zarf üzerinde, koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiği "Mauritius Mavisi" ile "Mauritius Pembesi" olarak bilinen pulların orijinal örnekleri bulunuyordu. Bu iki pulun aynı zarf üzerinde yer alması, Bordeaux Mektubu'nu filateli dünyasının en önemli eserlerinden biri haline getirdi.

Uzmanlara göre mektubun günümüzdeki tahmini değeri 5 milyon doların üzerinde.

Dünyanın en pahalı mektubu! Elinde tutan servet taşıyor 1

MİLYONLARCA DOLARLIK HATA

Bu pulların böylesine değerli olmasının arkasında ise basit bir baskı hatası bulunuyor. 1847 yılında hazırlanan pullarda, Kraliçe Victoria'nın portresinin yanında yer alması gereken "Post Paid" (Posta Ücreti Ödendi) ifadesi yerine yanlışlıkla "Post Office" (Postane) yazıldı.

Hata kısa süre sonra fark edilerek düzeltildi. Ancak o zamana kadar yalnızca yaklaşık 500 adet pul basılmış ve dağıtıma çıkmıştı. Bu küçük hata, yıllar içinde pulları dünyanın en çok aranan koleksiyon parçalarından biri haline getirdi.

DÜNYADA SADECE 27 ADET KALDI

Aradan geçen yaklaşık iki yüzyılın ardından bu nadir pullardan günümüze yalnızca 27 adet ulaştığı biliniyor. Kayıtlara göre bunların 12'si mavi, 15'i ise pembe renkte. Son derece sınırlı sayıda bulunmaları nedeniyle koleksiyoncular tarafından adeta bir hazine olarak görülüyorlar.

Uzmanların değerlendirmelerine göre üzerinde posta damgası bulunmayan ve iyi korunmuş bir Mauritius Mavisi pulunun değeri günümüzde 10 ila 15 milyon euro arasında değişebiliyor. Bu rakam güncel kurla yaklaşık 11 ila 17 milyon dolara karşılık geliyor. Ancak bu nadir parçalar çok sık satışa çıkmadığı için gerçek piyasa değerlerini belirlemek oldukça zor. Koleksiyoncuların büyük bölümü bu eserleri uzun yıllar boyunca korumayı tercih ediyor.

Bordeaux Mektubu son olarak 1993 yılında bir müzayedede satışa sunuldu. O tarihten sonra mektubun Singapurlu bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı biliniyor.

Aradan geçen yıllara rağmen mektup yeniden satışa çıkarılmadı ve bugün hâlâ özel bir koleksiyonun parçası olarak saklanıyor.

Koleksiyon dünyasında büyük bir efsane olarak kabul edilen Bordeaux Mektubu, üzerindeki iki küçük pul sayesinde tarihin en değerli posta gönderilerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
mektup koleksiyon
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